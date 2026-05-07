CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Yüzde 99 tamam!
CHP’nin telefonlarına çıkmadığı için bugün muhtıra çekilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti Genel Merkezi’ne gittiği iddiası siyaset gündemine bomba gibi düştü. Köksal'ın Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’nde bulunduğu ve geçiş sürecinin büyük oranda tamamlandığı, rozetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı iddia edildi.
CHP’nin gün boyu ulaşamadığı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’nde bulunduğu, Ak Parti’ye geçiş sürecine ilişkin prosedürlerin büyük ölçüde tamamlandığı, sürecin yüzde 99’a yakın bir seviyeye ulaştığı iddia edildi.
İddiaya göre Burcu Köksal, çarşamba günü yapılacak TBMM Grup toplantısında AK Parti’ye katılacak. Rozetini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.
KÖKSAL CEPHESİNDEN AÇIKLAMA YAPILMADI
Ortaya atılan iddialara ilişkin Burcu Köksal tarafından ya da resmi makamlarca herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu durum kulislerdeki belirsizliği artırırken, gözler gelecek günlerde yapılabilecek olası açıklamalara çevrildi.
