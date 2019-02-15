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CHP'nin "Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı"

CHP Emek Büroları tarafından sokakta çalışanların sorunlarına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen çalıştayın sonuç bildirgesi yayınlandı - Bildirgeden:- "Sokak ekonomisi, sağlık ve sosyal güvenceye kavuşturulmalıdır"

15 Şubat 2019 Cuma 16:34
CHP'nin "Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı"

ANKARA (AA) - CHP Emek Büroları tarafından sokakta çalışanların sorunlarına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen çalıştayın sonuç bildirgesinde, sokak ekonomisinin, sağlık ve sosyal güvenceye kavuşturulması gerektiği vurgulandı.

CHP Emek Büroları tarafından Litai TBB Konukevi'nde düzenlenen "Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi yayınlandı.

Sokak ekonomisinin, açık alanda mal ve hizmet değişimi olduğu belirtilen bildirgede, sokakta çalışanların, sabit bir mekana bağlı kalmaksızın, durarak veya yürüyerek ticari, sanatsal mal ve hizmet sundukları belirtildi.

Sokak ekonomisinin yatırım sermayesinin küçüklüğüne işaret edilen bildirgede, "Sokak ekonomisi, izin gerektiren veya gerektirmeyen, kayıtlı veya kayıt dışı etkinliklerdir. Sınırlı düzeyde eğitim, bilgi ve beceri gerektiren işlerdir. Türkiye'de 6 milyon, dünyada 2 milyar kişinin sokaklarda çalıştığı tahmin edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Sokak ekonomisinin, yaşamın ve yarının ayrılmaz parçası olduğu ifade edilen bildirgede, sokak ekonomisinin, piyasa ekonomisinin aksaklıklarının tamircisi, noksanlıklarının gidericisi, dar gelirlinin de yegane tedarikçisi olduğu kaydedildi.

Sokak ekonomisinin, piyasa ekonomisinin koruyucusu ve uzayan ömrünün garantisi olduğu dile getirilen bildirgede, sokak ekonomisinin özellikleri, şu şekilde sıralandı:

"Piyasa ekonomisinin hizmetkarı ve otomatik motivatörüdür. En büyük sosyal, küresel ürün ve hizmet sektörüdür. Mikro ölçekli doğal tarımın garantisidir. Düşük maliyetli birincil istihdam kaynağıdır. Düşük maliyetli, mikro ölçekli ürün ve hizmet üretiminin ve dağıtımının güvencesidir. Yapılan yardım ve destekleri misliyle faydaya dönüştürmektedir. Serbest piyasanın sıfır bürokrasi ile en kolay girişimcilik sektörüdür. Girişimcilik ikliminin doğum yeri ve yaşam alanıdır. En yaygın girişimcilik okuludur."

- Sorunlar ve çözüm önerileri

Sokak ekonomisinin sorunlarına da değinilen bildirgede, sokakta çalışanların dışlandığı ve horlandığı tespitine yer verildi. Özgün eğitimin sokak ekonomisi çalışanlarının en önemli sorunlarından olduğunun altı çizilerek, "Sokak ekonomisindeki emeğin değeri, piyasa ekonomisindeki değerinden daha düşüktür. Sokak ekonomisi, her türlü güvenden ve güvenceden yoksundur." değerlendirmesi yapıldı.

Bildirgede, sokak ekonomisinde çözüm önerileri de şu şekilde sıralandı:

"Özgün eğitim programları sunulmalıdır. Sokak ekonomisindeki çocuk ve kadın emeği ivedilikle korunmalıdır. Sokak ekonomisi sağlık ve sosyal güvenceye kavuşturulmalıdır. Sokak ekonomisinin kent yaşamına etkin entegrasyonu ve sosyal tasarımı ile kalitesi yükseltilmelidir.
Sokak ekonomisi özgün mali teşviklerden ve danışmanlık teşviklerinden yararlanmalıdır. Sokak ekonomisi girişimciliği (seyyar girişimci) ödüllendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Sokak çalışanlarının odaları, dernekleri, birlikleri kurulmalıdır."

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:34
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