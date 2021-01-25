CHP’nin seçim öncesi yalanları! Yolsuzluk iftiraları ellerinde patladı

Hakkı Bilir İstanbul

Yerel seçimlerin üzerinden iki yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen, AK Parti döneminde gerçekleştiğini iddia ettikleri sözde yolsuzluk belgelerini bir türlü açıklayamayan CHP’li belediye başkanları, yüce Türk milletinin aklıyla dalga geçme küstahlığında bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere birçok CHP’li başkan, yerel yönetimlerdeki başarısızlığını AK Parti dönemine ‘iftira atarak’ kapatmaya çalışsa da dile getirdikleri ‘vurgun’ söylemlerini ispatlayacak bir veri sunamıyorlar.

Vizyonsuzluklarını gizliyorlar

Konuyla ilgili konuşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şunları dile getirdi: “Bunlar ancak yolsuzluk uydurarak yola devam ediyorlar. Hiçbir kanuni dayanağı olmadan, bütünüyle hayali iftiralara dayanarak suç duyurusunda bulunuyorlar. Şu ana kadar bu suç duyurularını içinden herhangi bir şey çıkmadı. Yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yönetmeye çalışıyorlar. Ben ilk günden itibaren sürekli Yavaş’a meydan okudum. İspat etmesi noktasında çağrıda bulundum. İspat ederse siyaseti bırakacağımı söyledim. İspat edemedi. Yavaş’ın Ankara’yı yönetecek dirayeti yok. Belediyede vurgun iddiaları var. ‘Çıkalım canlı yayına, söyleyeyim cevapla’ dedim. ‘Sen de benim dönemimi hakkında suçlamalarını yap, kamuoyu karar versin’ dedim. Yine çıkamadı. Yavaş, vizyonsuz bir başkan, kapasitesi yeterli değil, donanımı yok. Beceriksizliklerini beni suçlamayla kapatıyorlar.”

Hizmet yok algı var

AK Parti Altındağ Meclis Üyesi Sinan Burhan da, hizmet değil algı belediyeciliği yapıldığını belirterek, şunları söyledi: “CHP’li isimler, seçim öncesinde ‘yolsuzlukları engelleyeceğiz’ diyerek algı çalışması yaptılar. Fakat iddia ettikleri yolsuzluklarla ilgili halen herhangi bir belge koyamadılar. Böylece söylediklerinin iftira olduğu ortaya çıktı. Somut bilginiz var ise bunu yargıyla paylaşın. Paylaşmıyorsanız bulunduğunuz koltuğa ihanet ediyorsunuz demektir Bu reklam çalışmasından başka bir şey değildir. Ankara ve İstanbul’da hizmet yaptılar da biz engel mi olduk? Hizmet yok. Hizmet olmayınca algı var. Cambaza bak oyunu oynuyorlar. Lafla peynir gemisini yürütmekte başarılılar.”

Kendi yolsuzluklarını örtüyor

Gazeteci Cengiz Alçayır ise şu değerlendirmede bulundu, “Bir kamu görevlisi yönettiği belediyede yolsuzluk tespit ettiyse şantaj malzemesi yapmaz. İlgili savcılığa gönderir. İmamoğlu, ‘Benim yolsuzluklarımı görmezden gelmezseniz, ben sizin döneminizde yolsuzluklar yapıldı algısı üretirim’ şantajı yapıyor. Geçmişinde hayali ihale yapan ve hovardaca harcayan, AK Parti dönemini ahbap çavuş ilişkisiyle suçluyordu. Aynısını kendisi yapıyor. İmamoğlu kimi neyle itham ediyorsa, kendisi aynı şeyi fazlasıyla yaptığı içindir. Kendi pisliği ortaya çıkmasın diye şantaj yapıyor. Yolsuzluktan bahsedecek en son kişi İmamoğlu’dur.”