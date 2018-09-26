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CHP'nin Seçim Belgesi, Bolu kampında ele alınacak

CHP'de uzun süre üzerinde çalışılan Yerel Seçim Strateji Belgesi, parti grubunun Bolu Abant'ta gerçekleştirecekleri toplantıda değerlendirilecek.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:50
CHP'nin Seçim Belgesi, Bolu kampında ele alınacak

CHP TBMM Grubu'nun 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme toplantısı Bolu Abant'ta gerçekleştirilecek.

KILIÇDAROĞLU ARANIN ARDINDAN MİLLETVEKİLLERİNE HİTAP EDECEK

Büyük Abant Otel'de yarın akşam yemeği ile başlayacak değerlendirme toplantısı, 30 Eylül Pazar günü basın sunumu ile sona erecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değerlendirme toplantısı kapsamında 28 Eylül Cuma günü basına açık sunuş konuşması yapacak.

Kılıçdaroğlu, verilen aranın ardından basına kapalı olarak milletvekillerine hitap edecek.

Aynı gün CHP Grup Başkanvekilleri, yasama faaliyetlerine ilişkin bilgi sunacak.

YEREL SEÇİM STRATEJİSİ BELGESİ GÖRÜŞÜLECEK

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un uzun süredir üzerinde çalıştığı Yerel Seçim Strateji Belgesi, kampta ele alınacak.

CHP'nin yerel seçim ilkelerinin belirleneceği belgeye son şekli verilecek. Belge, kamp sonrası kamuoyuyla paylaşılacak.

Kampta ayrıca Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz dış politik gelişmelere, Faik Öztrak ise ekonomik gelişmelere ilişkin sunum yapacak.

ETKİLİ İLETİŞİM SEMİNERİ

Kampın cumartesi günü yapılacak oturumunda ise milletvekillerine yönelik etkili iletişim semineri düzenlenecek. Sunum, Prof. Dr. Can Bilgili ve Kamil Sönmez tarafından gerçekleştirilecek.

Aynı gün milletvekillerinin soruları ve değerlendirmeleri de olacak.

Kamp, pazar günü gerçekleştirilecek basın sunumu ile sona erecek.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:50
  1. Bolu
  2. CHP TBMM Grubu
  3. CHP TBMM Grubu'nun 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme toplantısı
  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  5. CHP Grup Başkanvekilleri
  6. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
  7. Yerel Seçim Strateji Belgesi
  8. Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz
  9. Faik Öztrak
  10. Prof. Dr. Can Bilgili
  11. Kamil Sönmez

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