CHP'nin rüşvet ve ihale çarkı deşifre oldu! Aziz İhsan Aktaş davasında sanıkların maskesi düşüyor!

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davada sanıklar, mütalaaya karşı savunma yaptı.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 11’i tutuklu 200 sanıklı davada sanıklar, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nin karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülen duruşmada, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

’’Cezalandırılmamın istendiği suçu işlemem mümkün değil, çünkü o dönemde ben görevde değildim’’

Mütalaaya karşı savunma yapan Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Ahmet Özer, ’’Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Mahkemenin bana yönelik adil bir karar vereceğine inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediyesinin Temizlik İşleri Müdürü olan tutuksuz sanık Mustafa Yolcu, ’’Silivri’de hapis yattım, sonra tahliye oldum. Tahliyemden kısa bir süre sonra da kanser olduğumu öğrendim. Savcılığın mütalaasına katılmıyorum. Cezalandırılmamın istendiği suçu işlemem mümkün değil, çünkü o dönemde ben görevde değildim’’ diye konuştu.

’’Savcılıktan takipsizlik talebi bekliyordum ancak öyle olmadı’’

Ceyhan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Kadir Aydar, ’’Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Benim işlediğim suçlara yönelik bilirkişi raporu alınmasını ve beraatımı talep ediyorum’’ dedi.

İddianamede ’rüşvet alma’ suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edilen ve uzaklaştırıldığı görevine geri dönen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, ’’Benim üzerime isnat edilen suçlar, somut delillere dayanmıyor. Bu nedenle mütalaayı kabul etmiyorum. Benden önceki durum neyse, benim dönemimde de süreç aynı ilerlemiştir. Burada sistem açıkça bellidir, gizli bir şey yoktur. Bilginay firması belediyeden alacağı tüm parayı almıştır. Ben bu aşamada savcılıktan takipsizlik talebi bekliyordum ancak öyle olmadı. Bu yanlıştan mahkemenin döneceğini umuyorum. Biz buradaki insanlarla ne görüştük ne de bir araya geldik. Nasıl rüşvet suçu oluşsun? Beraatımı talep ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Sanık Tutdere, göreve dönmesi nedeniyle duruşmalardan muaf tutulmak istediğini de söyledi. Heyet, bu talebi kabul etti.

’’Kimseden rüşvet almadım, kimseye de aracılık etmedim’’

Savunma yapan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Ceyhan Kayhan, ’’Olmayan şeylerin öne sürülmesinden dolayı bugün burada yargılanıyorum. Bunlar çok normal şeyler. Bizim birinci önceliğimiz, çalışanlarımızın maaşını ödemekti. Ben, kimseden rüşvet almadım, kimseye de aracılık etmedim. Atılan mesajlar, rutin iş konuşmalarıdır, belediyecilik terimleridir. Yapılmamış bir işin ihalesinden dolayı cezaevinde yattım’’ diye konuştu.

Duruşma, sanık savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi.