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Gündem CHP'nin ortağı HDP, 'Mustafa Kemal'in adını anmadı!
Gündem

CHP'nin ortağı HDP, 'Mustafa Kemal'in adını anmadı!

CHP'lilerin art arda destek açıklamaları yaptığı HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mustafa Kemal'in adını anmadığı görüntüler sosyal medyada viral olurken; CHP-HDP ortaklığının içler acısı durumunu yeniden gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 19:05:00 - 2021-03-19 19:15:14

yeniakit.com.tr

'Terör örgütü propagandası' yapmak suçuyla kesinleşmiş hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.

CHP'den HDP'ye ve Gergerlioğlu'na destek

HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından başta CHP İstanbul İl Bşakanı Canan Kaftancıoğlu olmak üzere CHP'lilerden art arda destek mesajı yağdı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de katıldığı programda gözyaşlarını zor tutarak Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

CHP, HDP'ye açılan kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili destek açıklamalarında bulunurken ortakları HDP, Mustafa Kemal'in adını bile anmadı.

Meclis'te 'adalet nönetinde' olduğunu söyleyerek bulunduğu odanın görüntüsünü çeken Gergerlioğlu, CHP-HDP ortaklığının içler acısı durumunu gösterdi.

Mustafa Kemal'in adını anmadı

Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın fotoğraflarını göstererek, 'Selahattin Başkan ve Pervin Başkan karşıda’ ifadelerini kullandı.

Telefonun kamerasını farklı bir tarafa çeviren Gergerlioğlu, Mustafa Kemal’in fotoğrafı için hiçbir şey demeden kadrajı farklı tarafa çevirdi.

Mustafa Kemal üzerinden siyaset yaparak seçmenini sömüren CHP, HDP ile yaptığı ortaklıklığın diyetini öderken, HDP, Mustafa Kemal'in adını dahi anmıyor...

Sosyal medya fenomeni 'Cumhur Frankfurt' tarafından paylaşılan görüntü binlerce beğeni aldı. 

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Yorumlar

Putsavar

Öööhhhhhh ewet.......  
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