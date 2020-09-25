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Siyaset CHP'nin medyası bile ayağa kalktı! İYİ Parti'de neler oluyor?
Siyaset

CHP'nin medyası bile ayağa kalktı! İYİ Parti'de neler oluyor?

İYİ Parti Kurultayında ortaya çıkan ve ortalığı karıştıran liste bugün CHP yandaşı Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın da gündemindeydi. Turan, Bugüne kadar bu partinin gerçek yurtseverlerden oluştuğunu ve ülkeye umut veren bir parti olduğunu düşündüğünü ancak yaşanan bu olayla birlikte bakış açısının değiştiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:05:00 -
CHP'nin medyası bile ayağa kalktı! İYİ Parti'de neler oluyor?

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultay geçtiğimiz hafta yapıldı. Kurultayda tek aday olan Meral Akşener, bin 289 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Kurultayda kıyamet ise Genel İdare Kurulu oylamasında koptu. Partiden tasfiye edilmek istenen isimlerin üstü çizildi. 

Liste verildi

İYİ Partili delegelere, GİK seçimlerinde ilk 75'te de olsa tercih edilmeyecek isimler adı altında bir liste verildi. Koray Aydın'ın verdiği iddia edilen listede Ümit Özdağ, Hayrettin Nuhoğlu, İsmail Koncuk, Yavuz Temizer, Aylin Cesur, Aytun Çıray, Feridun Bahşi, Ayhan Erel, Berna Biçer ve Aydın Adnan Sezgin'in isimleri yer aldı. Ortaya çıkan bu liste ortalığı karıştırdı.

İYİ Parti'de olanlar nedir?

Sözcü yazarı Rahmi Turan bugünkü yazısında İYİ Parti Kurultayında yaşananları ele aldı. Bugüne kadar bu partinin gerçek yurtseverlerden oluştuğunu ve ülkeye umut veren bir parti olduğunu düşündüğünü belirten Turan, Son Kurultay'daki çirkinlikler bakış açımı biraz değiştirdi. Yaşanan olaylar, “Partide post kavgası erken başladı” diye düşünmeme sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Ülke adına umut bağlanacak partinin hali...

Ülke adına umut bağlanacak partinin halinin canını sıktığını söyleyen Turan, bu yapılanların partiye büyük zarar verdiğini belirtti. Turan, İYİ Parti'de ortaya çıkan bu listedeki asıl hedefin Merkez siyasetçilerin tasfiyesi olduğunu söyleyerek "Demirel'in doktoru, İsmet Sezgin'in yeğeni ve bendeniz bunun işaretidir. Başarıp başaramayacaklarını göreceğiz. Samimiyet ve ilkeler testidir bu!” sözleriyle tepki gösterdi." dedi.

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