CHP'nin lideri kim, bilen var mı? 'Yiyin birbirinizi' diyesim var

Hikmet Genç, CHP'deki liderlik mücadelesini ve parti içindeki bölünmeleri ele aldı. Genç, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın partiyi farklı yönlere çektiğini belirtti. Genç, CHP’nin kendi içinde liderlik krizi yaşadığını ve bu durumun partinin geleceğini tehlikeye attığını söyledi. Akşam gazetesi yazarı, CHP'nin bu krizden çıkmasının zor olduğunu ve partinin tarihindeki en büyük fırtınalardan birini yaşadığını ifade etti. İşte Hikmet Genç'in yazısı:

"Özgür, Eko, Mansur ve Kemal...

Birbirine zırt pırt laf sokmalar.

Kim kiminle görüştü haberleri.

Hepsi ayrı telden çalıyor, hangisinin söylemi CHP'yi bağlıyor?

CHP'nin lideri kim, bilen var mı?

Evet, 'yiyin birbirinizi' diyesim var.

CHP medyasına konuşuyorlar, bize değil.

Sonra bizi fitne fücurluk yapmakla suçluyorlar.

Arkadaşlar sizi uyarayım.

Bakın biz bu filmi daha önce de izledik.

Hatta buradan uyardık.

Aday belirleme sürecinde de aynısı olmuştu. "Neyini merak ediyorsunuz, size ne, kazanacak adayı seçeceğiz" diyorlardı.

Halbuki o yuvarlak masadaki kavga ayyuka çıkmıştı.

Sonrasını biliyorsunuz zaten, kavga gürültü dağıldılar. Yuvarlak masanın ne menem bir şer masası olduğu seçimden sonra daha da iyi anlaşılmıştı.

Aynı durum ve hatta daha da beter şartlar mevcut CHP'de.

Saç saça baş başa adaylık-liderlik kavgasına doğru sürükleniyor.

Mansur Yavaş'ın 'partim isterse aday olabilirim' çıkışı, Özgür Eş Başkanın muktedir olma savaşı, Bay Kemal'in partideki dengeleri değiştirecek dış kulvar atakları...

Eko'yu söylemeye gerek yok... O, gördüğü her koltuğa talip zaten.

Mansur Yavaş'ın (şimdiden bilinsin diye) herkesin gözü önünde 'konuşacağımı bilmiyordum' ile başlayan isyanı 'ben de varım' hatırlatmasıydı. Postayı koydu.

Bunu üzerine Eko; "Zaman, 'sen benim ayağıma bastın. Sen benim koluma dokundun. Ya da karnıma dirsek attın. Yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım da değildir. Nokta." dedi.

Bu, "Ey Mansur Yavaş, sen potanın dışındasın, ayağımıza dolaşma!" demek.

Adaylık-liderlik savaşının günbegün kızışacağı aşikar.

Bu arada bir kulis bilgisi aktaralım.

Parti içinde (yönetimde) Eko'yu istemeyenler çoğunluktaymış.

Eko aleyhine çalışan bir ekip fırsat kolluyormuş. Sebebi ise Eko'nun egosu!

Destekçileri bile artık Eko'ya tahammül edemiyormuş.

CHP kaynakları, "Parti, tarihindeki en ciddi krizlerden birini yaşıyor, parti içi kavga çok büyük, sonunu kestirmek zor" diyor.

Demem o ki, CHP'de bir fırtına var, sonu tufan!

O zaman durmak yok, rakıya devam!"