CHP’nin kovduğu işçiler hakkını istiyor!
Kasım ayında gerçekleştirilen 38. Kurultay ile koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki güç kavgasında kaybeden, belediye işçileri oldu.
SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL
Kent uzlaşısı adı altında Kandil ile iş tutan CHP’li başkanlar koltuğa oturur oturmaz işçi kıyımına başladı. Esenyurt, Ataşehir, Ceyhan Belediyelerinin ardından İmamoğlu’nun atadığı Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da arife günü 48 kişiyi mesajla işten çıkardı. Şişli Belediyesi önünde toplanan 48 işçi, dün de eylemlerini sürdürdü. akit’e konuşan işçiler, “Birkaç kişiye mesajla bildirim yapmışlar. Bu birkaç kişi dışında kimseye bilgi vermiyorlar. SGK dökümünden işten çıkarıldığımızı gördük. Alacaklarımız ödenmedi. Maaşlarımız da seçim bahanesiyle doğru düzgün yatırılmıyordu” dedi. Mesajla işçi çıkarma skandalına kılıf uyduramayan CHP’nin arka bahçesi konumundaki DİSK’in de eylemi önlemeyen Genel-İş Avrupa Yakası 3 Nolu Şube yöneticisini fırçaladığı ortaya çıktı.