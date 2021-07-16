CHP'nin kirli siyaseti! 'Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yalanda birbiri ile yarışıyor'
Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Fatih Uğurlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanda birbirleri ile yarıştığını söyledi. Uğurlu, dış mihraklara hizmet edenlere ise, "Bir gün bu millet sizi, o taptığınız putlarla birlikte toprağa gömecek." diyerek uyardı.