  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çin Filistin ve İsrail arasında arabuluculuğa soyundu
Bursa'da tarihi bina çöktü! Ortalık savaş alanına döndü
Bakan Soylu bayram öncesi çocukları sevindirdi
Türkiye ve ABD arasında kritik temas
Siyaset CHP'nin kirli siyaseti! 'Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yalanda birbiri ile yarışıyor'
Siyaset

CHP'nin kirli siyaseti! 'Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yalanda birbiri ile yarışıyor'

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Fatih Uğurlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 21:40:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanda birbirleri ile yarıştığını söyledi. Uğurlu, dış mihraklara hizmet edenlere ise, "Bir gün bu millet sizi, o taptığınız putlarla birlikte toprağa gömecek." diyerek uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay