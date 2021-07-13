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Siyaset

CHP'nin kanalında mide bulandıran olay: İbadetle dalga geçip gevşek gevşek güldüler!

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İslam düşmanı Ayşenur Arslan'ın programında zikir ibadetiyle dalga geçti. İkilinin iğrenç kahkahası izleyenlerin midesini bulandırdı!..

Yeniakit Publisher
2021-07-13 11:27:00 -

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunumuyla ekranlara gelen Medya Mahallesi programında bir skandala daha imza atıldı. Programda, Müslümanların inançları bir kez daha hedef alındı.

Daha önce Müslümanların yatırım aracının borsa, altın ya da konut olamadığı belirtilen programda Ayşenur Arslan "Fakirlerin yatırım aracı da şudur; ahiret, cennet, sabır. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar" ifadeleriyle inançlarla alay etmişti.

Dün de bu açıklamalara benzer ifade de Ayşenur Arslan'ın konuğu CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'den geldi.

CHP'li Sertel Müslümanların zikir ibadetiyle dalga geçerek, "Camide tesbih çekerken bile bak samimiyetimle söylüyorum; euro, dolar diye çekmiyorlarsa adım Atila Sertel değil. Arada altın da olabilir. Ama euro dolar diye çok çeken var" dedi. Sertel'in skandal ifadelerine Ayşenur Arslan da kahkaha atarak karşılık verdi.

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