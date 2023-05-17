CHP'nin kanalında açıklandı! Veriyi YSK değil CHP yanlış girmiş!

"Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi" iddiasına ilişkin yapılan açıklamada , "İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir." denilmiş ancak sosyal medyada provokatif açıklamalar sürdürülmüştü. Timur Soykan, CHP'nin kanalı olan Halk Tv'de verilerin CHP sistemine yanlış girdiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi" iddiasına yönelik açıklama yapmış "(Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik yüklendi) iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur. İddiaya konu görseller incelendiğinde yanlış verinin YSK sistemine değil, CHP'nin sistemine ait olduğu açıkça görülmektedir." denilmişti. Açıklamada iddialara konu sandık kurulu tutanaklarında oyların doğru yazıldığı ancak CHP'nin sistemine yanlış girildiği belirtilmişti.

Timur Soykan, Halk Tv'de yaptığı açıklamada verilerin CHP sistemine yanlış girdiğini doğruladı.