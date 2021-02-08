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Gündem CHP'nin kanalı Halk TV'de skandal sözler: ABD isterse Boğaziçi'ne el koyabilir
Gündem

CHP'nin kanalı Halk TV'de skandal sözler: ABD isterse Boğaziçi'ne el koyabilir

CHP'nin kanalı Halk TV'de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona ilişkin konuşan Yazar Nur Batur skandal sözler sarfetti. ABD'nin Türkiye'ye müdahale edebileceğini savunan Batur, "Boğaziçi arazisinin üniversite kullanımı için verdiler. Aksi durumda el koyabilirler" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 12:33:00 -

CHP yandaşı Halk TV'de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona ilişkin konuşan Yazar Nur Batur skandal ifadeler kullandı. ABD'nin Türkiye'ye müdahale edebileceğini savunan Batur, "Boğaziçi arazisinin üniversite kullanımı için verdiler. Aksi durumda el koyabilirler" dedi.

Skandal müdahale çağrısı

Batur, CHP yandaşı Halk TV'de hükümeti devletin kurumlarını ele geçirmeye çalışmakla suçlayarak ABD'nin Türkiye'ye müdahale edebileceğini savundu.

Batur, "Olayın bir boyutu demokrasi, özgür, özerk üniversite bilimin özerkliği gibi unsurlar, bir boyutu 2004'ten itibaren uygulanan strateji. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarını ele geçirme stratejisi, bir boyutu rant, bir başka boyutu da tabi Amerikan'ın bu konuda ne yapacağı. Şimdi, 'ABD bizim iç işlerimize karışamaz, biz istediğimizi yaparız, istersek bu araziye el koyarız, satarız, buraya AVM'ler yaparız' deme şansları yok anladığım kadarıyla" dedi.

ABD araziye el koyabilirmiş

ABD'nin isterse Boğaziçi Üniversitesi arazisine el koyabileceğini belirten Batur, "Bir araştırma görevlisi İstanbul Üniversitesi'nden ismi de Özgün Emre Koç bir araştırma yapmış ve 1971'de Boğaziçi Üniversitesi Robert Kolej olduğu zaman bütün arazisi Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilirken ABD ile yapılan bir anlaşmadan söz ediyor araştırma görevlisi. 1971'de şu koşulla devredilmiş bu arazi: Kesinlikle üniversite arazisi olarak kullanılabilecek başka bir amaçla kullanılması halinde ABD bu araziye yeniden el koyabilecek" ifadelerini kullandı.

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