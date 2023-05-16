CHP'nin kanalı Halk TV'de çağrı: Demirtaş için sandığa gidin

Türkiye, dün sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, seçimlerden zaferle çıkmayı garantiledi.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

Terör destekçilerine özgürlük vadeden muhalefette moraller bozuldu

Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği Yedili Masa, iktidara gelmesi durumunda terör soruşturmalarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi provokasyonlarının finansörü Osman Kavala'ya özgürlük vadetmişti.

Seçimleri kaybedeceğini anlayan muhalefet kanadı, bu vaatlerini yerine getirebilmek için seçmenlere 'sandığa gidin' çağrısı yaptı.

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Halk TV'de çağrı: Selahattin Demirtaş için sandığa gidin

CHP tarafından fonlanan Halk TV'nin ekran yüzlerinden Ayşenur Arslan, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için sandığa gitmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın seçmenlerinden örnek veren Arslan, "Reis'cilere baksanıza ölümüne ölümüne diyorlar, bu kadar çabuk moral bozulmasın" diye konuştu.