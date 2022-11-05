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Gündem CHP'nin kafası bel altı çalışıyor! Dün prezervatif, bugün kadın pedi! Togg'u eleştirenler İmamoğlu'na övgü düzdü
Gündem

CHP'nin kafası bel altı çalışıyor! Dün prezervatif, bugün kadın pedi! Togg'u eleştirenler İmamoğlu'na övgü düzdü

Daha önce lise ve üniversiteli öğrencilere prezervatif dağıtarak kafalarının bel altı çalıştığını gözler önüne seren CHP, bu kez kadın pedi dağıtması dikkat çekti. CHP'li İBB, kendisine ait kız öğrenci yurdunda 'hijyen kiti' adı altında kadın pedi dağıttı. Para verip ihtiyaçlarını gidermek yerine cinselliği çağrıştıran bir dağıtım yapılması CHP'nin pis niyetini ortaya döktü. Öte yandan CHP'lilerle kol kola yürüyen Saadet Partililerin ise bu rezalete ne diyeceği merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 23:14:00 - 2022-11-05 23:16:54
CHP'nin kafası bel altı çalışıyor! Dün prezervatif, bugün kadın pedi! Togg'u eleştirenler İmamoğlu'na övgü düzdü

 yeniakit.com.tr 

Daha önce prezervatif dağıtan CHP'nin aklı sürekli bel altı çalışıyor. 

Kız öğrencilere sözde iyilik yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu; defter, kitap, kalem, ayakkabı, kıyafet gibi veya her ihtiyacında kullanması için para vermek yerine "hijyen kiti" adı altında kadın pedi dağıtarak pis niyetini ortaya döktü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kız öğrenci yurtlarında kalan öğrencilere "hijyen kiti" adı altında 'ped' dağıtımı yapıldı.

"İhtiyaç" bahanesiyle övgü için sıraya geçtiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yurtlarda kalan kız öğrencilere ped dağıtımı için CHP'li yandaşlar övgü için sıraya geçti. 

CHP'li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, ped dağıtımını yaygınlaştıracaklarını belirterek şunları söyledi:

"Kadınların sıkıntılarının farkındayız, hijyen pedi desteğine yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Geliri olmayan öğrenci kadınlar ve yoksul semtlerde hijyen pedi temini büyük sorun. Öğrenci yurtlarımızda kalan kardeşlerimizle başladık."

CHP'li İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar ise, “Hak temelli sosyal hizmet anlayışımızın sahaya yansıması ne büyük mutluluk. Kız öğrenci yurtlarına dağıttığımız hijyen kiti. Regl yoksulluğu ile birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

 

Togg'u eleştirenlerden kadın pedi dağıtımına övgü

Diğer taraftan Togg'u eleştiren CHP yandaşları, İmamoğlu'nun bu sözde jesti için övgü sırasına geçmesi 'pes' dedirtti. 

CHP'nin kafası bel altı çalışıyor! Daha önce de liseli öğrencilere prezervatif dağıtmışlardı

Taciz ve tecavüz skandallarıyla da gündeme gelen CHP, daha önce de zinayı özendirmek için öğrencilere birçok kez prezervatif dağıtmıştı. 

2010 yılında CHP'li Kadıköy Belediyesi, 13.sü düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması'na katılan öğrencilere prezervatif dağıtmış ve büyük tepki çekmişti. CHP'li belediyenin önceki yıllarda da aynı şekilde dağıtımda bulunduğu belirtilmişti.

2019 yılında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ise, Mersin Üniversitesi'ndeki öğrencilere prezervatif dağıtmıştı. Kendisini eleştiren AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Emin Kurt'a cevap veren CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "O zaman bütün memleketi HIV virüsü kaplasın, mücadele etmeyelim" diyerek gençleri zinaya teşvik ettiğini itiraf etmişti. 

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