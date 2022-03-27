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Gündem CHP’nin kadrolu bankamatikçisi trollüğün dozunu kaçırdı
Gündem

CHP’nin kadrolu bankamatikçisi trollüğün dozunu kaçırdı

Sosyal medyadan yayınladığı provokatif videolarıyla ve ‘bankamatikçi troll’ olarak bilinen İlave TV kurucusu Arif Kocabıyık trollüğün dozunu iyice kaçırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 13:03:00 - 2022-03-27 13:03:43

Halka ve halkın iradesiyle seçilen AK Parti hükümetine yönelik hakaretleriyle ünlenen ‘yandaş’ Arif Kocabıyık trollüğünün hakkını vermeye devam ediyor. 

CHP’nin kadrolu bakmatikçi trolü olduğu ortaya çıkmıştı

AK Partililere "çomar" diyerek hakaret eden İYİ Partili Arif Kocabıyık, CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrosunun olmasına rağmen hiç işe gitmeyip maaş aldığı belirlenmiş ve skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte Kocabıyık hızlıca istifa etti.

Yine alay eden bir video paylaştı!

İşe gitmeden CHP’li belediyeden maaş almasıyla bilinen Arif Kocabıyık, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ve hükümetle alay eden bir video paylaştı. 

 

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