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Siyaset CHP'nin içindeki ulusalcılar kazan kaldırdı! 'Kılıçdaroğlu'nun LGBT sevdası oy kaybettirdi'
Siyaset

CHP'nin içindeki ulusalcılar kazan kaldırdı! 'Kılıçdaroğlu'nun LGBT sevdası oy kaybettirdi'

Yeniakit Publisher
2023-05-30 16:14:00 -
CHP'nin içindeki ulusalcılar kazan kaldırdı! 'Kılıçdaroğlu'nun LGBT sevdası oy kaybettirdi'

CHP'nin içindeki ulusalcı kanat Kılıçdaroğlu ve ekibine başkaldırdı. Ulusalcılar yenilginin en büyük sebeplerinden birinin de Kılıçdaroğlu'nun Batı ile anlaşması, HDP çevresiyle yakınlaşma ve LGBT söylemleri olduğunu düşünüyor.

CHP'nin içindeki ulusalcı kanat Kılıçdaroğlu ve ekibine başkaldırdı. Ulusalcılar yenilginin en büyük sebeplerinden birinin de Kılıçdaroğlu'nun Batı ile anlaşması, HDP çevresiyle yakınlaşma ve LGBT söylemleri olduğunu düşünüyor. Avrupa ve ABD hariç dünyanın her yerinde LGBT'ye karşı nesilleri korumak için önlemler alınmaya başlanmış iken Kılıçdaroğlu'nun Batı fonlaması medya ile içli dışlı oluşu, Avrupalı düşünce kuruluşlarından sözler alması, LGBT lobilerine çeşitli sözler vermesi parti içinde büyük tartışmalara sebep oldu.

CHP'nin Edirne, Tekirdağ, aydın, balikesir il ve ilçe örgütlerinde bahsi geçen sebeplerden dolayı ciddi ve sert eleştiriler olduğu iddia ediliyor.

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