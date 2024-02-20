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Siyaset CHP'nin Hopa teşkilatı yumruk yumruğa birbirine girdi!
Siyaset

CHP'nin Hopa teşkilatı yumruk yumruğa birbirine girdi!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 19:23:00 - 2024-02-20 19:33:26

Özgür Özel genel başkanlığındaki CHP'nin Hopa teşkilatı yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

Kameralara da yansıyan kavganın sebebinin hazırlanan İl Genel Meclisi üyeliği listesi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda yaşanan olayda, CHP'li iki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgadaki yumruklu arbede anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

CHP Hopa İlçe Belediye Başkan adayı Utku Cihan, partisinin ilçe örgütü, il genel meclisi üye ve adaylarına sözlü ve fiziki saldırı gerçekleştirildiğini söyleyerek, yaşananları kınadı.

CHP'li Cihan, şöyle konuştu:
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“Hopa’da birileri gelerek tehditler savurmuş, sonrasında da meclis üyesi adaylarımıza yumruklu saldırıda bulunulmuştur. Biz Hopa’da barış içerisinde, kardeşçe bir seçim süreci yürütmeye çalışıyoruz. Bugün burada olduğu gibi bizi kimsenin provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Meclis üyelerine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz."

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