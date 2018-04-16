CHP'nin 'Fettah Can' sansürüne davetli cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kahraman Mehmetçiğimize moral vermek için Hatay'a giden Fettah Can'ın 13 Mayıs'ta vereceği Silifke konseri, Silifke'nin CHP'li Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut tarafından iptal edilmişti. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Fettah Can'ın, 13 Mayıs'ta Aksaray Gençlik Parkı açılışında sahneye çıkacağını duyurdu.

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Başkan Yazgı, Twitter hesabında şu açıklamayı yaptı: "Mehmetçiğimize moral vermek İçin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Hatay'a gitmesi nedeniyle 13 Mayıs'ta yapılacak konseri, CHP'li bir belediye tarafından iptal edilen Fettah Can kardeşim, aynı tarihte gençlik parkımızın açılışında sahne alacaktır" dedi.

Sabah'ın haberine göre, bu açıklamasını #AksarayFettahCanla etiketiyle paylaşan Başkan Yazgı'nın tweet'inin ardından, aynı etiketle binlerce paylaşım yapıldı. #AksarayFettahCanla etiketi, kısa sürede Twitter'da Trending Topics listesine girdi.