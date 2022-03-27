CHP'nin Ekşi Sözlük'çü trol ağı deşifre oldu! Gençlerin ne göreceğine onlar karar veriyor

Ekşi Sözlük'ten atılan ve Twitter adresi üzerinden paylaşımlarda bulunan Abese İrca isimli eski bir Ekşi Sözlük kullanıcısı, CHP ve Ekşi Sözlük'ün skandal işbirliğini ortaya çıkardı.

Mesleğin adı: Ekşi Sözlük'te CHP aleyhindeki başlıkları troll kanalına atıcı

Abese İrca'nın iddialarına göre; örgütlenen Ekşi Sözlük kullanıcıları, istedikleri başlıkları sözlüğün ana gündem maddesi haline getirebiliyor. Öte yandan, AK Parti lehine olan başlıkları ise trol kanalına göndererek görünürlüğünü ve okuyuculardaki etkisini azaltıyor.

Uyuşturucu skandalını ortadan kaldırdılar

Deşifre edilen bilgilere göre; örneğin CHP seçim otobüsünde uyuşturucu ele geçiriliyor. Bununla ilgili açılan konu başlığı kısa süre içerisinde CHP'nin trol ordusu tarafından ortadan kaldırılıyor.

İBB'nin ağaç katliamı gizlediler

Ayrıca yapılan incelemelerde, İBB'nin 112 ağacı kesmesiyle ilgili açılan başlık da çok fazla kullanıcıya ulaştırılmadan ortadan hızlıca kaldırılıyor.

Maaşlı çalışıyorlar

Profesyonel olarak yönetilen maaşlı ekip diğer yazarların aksine çoğu zaman entry bile girmiyor. Sadece Ekşi Sözlük tarafından verilen yetki ile sadece konu başlıkları üzerinde tasnif yaparak CHP lehine propaganda çalışması yürütüyorlar.

İşte Abese İrca'nın Twitter'da paylaştığı o bilgiler;

"Bugün size çok ilginç bir meslekten bahsedeceğim. "Ekşi Sözlük'te Chp aleyhindeki başlıkları troll kanalına atıcı" Evet böyle bir meslek var. Chp, bunu yapması için birilerine maaş ödüyor. Adamlar trollüğün kitabını yazıyorlar, siz hala reis fotoğrafı paylaşın. Anlatıyorum...

Entry girmiyorlar ama yetkileri var

Ekşi Sözlük bir süre önce Chp karşıtı fikirleri görünmez hale getirmek için bir uygulama başlattı. Buna kanal atama deniyor. Yazarlara konu başlıklarını siyaset, tarih, ekonomi, troll gibi pek çok kategoriye ayırma yetkisi verildi. Bu yetki için en az 500 entry girmeniz gerekiyor.

Troll kanalına atıyorlar

Mesela Chp aleyhinde bir başlık mı açıldı, bu başlık Chp ekibi tarafından hemen troll kanalına atılıyor. Troll kanalı tam bir leş kanal, kafa kesme videosundan partner arayan eşcinsel fantezi gruplarına kadar her türlü sapıklık bu kanalda. O yüzden yazarlar o kanalı blokluyor.

Kimse haberi göremez oluyor

Mesela geçtiğimiz aylarda Chp seçim otobüsünde uyuşturucu ele geçirilmişti, eğer bu haberin başlığını açarsanız, başlığınız dakikalar içinde troll kanalına gidiyor. Sıradan bir okuyucunun bu haberi görmesine imkan yok. Chp trolleri çok sıkı çalışıyor.

İBB'nin 112 ağacı katlesmesine dair sözlük operasyonu

Mesela İBB'nin 112 ağacı katletmesiyle ilgili haberin troll kanalına gitmesi 3 dakika sürdü çünkü CHP'nin yalnızca bu işle ilgilenen profesyonel bir ekibi var. Bütün gün bilgisayar başında Ekşi Sözlük başlıklarını takip ediyor ve gündemi belirliyorlar.

Şaka gibi gelebilir ama şimdi size bunun delillerini göstereceğim ama önce küçük bir bilgi vereyim. Bu kanalcı yetkisini binlerce kez kullandığınızda size "tasnifçi" isimli bir sembolik rozet veriliyor. Bu sizin ne kadar çok kanal ataması yaptığınızı gösteriyor.

Chp aleyhindeki başlıkları troll kanalına atan yaklaşık 200 kişilik bir ekip var ama aralarından bazıları biraz farklı. Bunlar sözlükte yazmıyor, entry sayıları sıfır, yalnızca kanal atamaları yapıyorlar. Bugüne kadar binlerce konuyu tasnif etmişler.

400 bin gencin ne göreceğine onlar karar veriyor

Normalde sıfır entrysi olan yazarlar sözlük kuralları gereği banlanıyor ama burada Chp troll ekibine ayrıcalık tanınmış. Chp ile tanıtım anlaşması yapan Başak Purut trollere küçük bir iyilik yapmış. Entry girerek zaman kaybetmelerinin önüne geçmiş.

Benim tespit edebildiğim yaklaşık 10 adet yalnızca bu mesleği icra eden Chp trolü var. Benim göremediğim onlarca belki yüzlercesi de sözlükte Chp algısının oluşmasını sağlıyor. Her gün 400 bin gencin ne göreceğine bu Chp troll ekibi karar veriyor.

AK Parti karşıtı propagandaya izin verip destek verenlere trol yaftası yapıştırıyorlar

Peki aynısını siz neden yapmıyorsunuz diyenler olacaktır. Bir hafta önce 4 yazar arkadaşımla birlikte aynı yöntemi uygulamayı denediğimizde 1. saatin sonunda kanal atama yetkimiz elimizden alındı ve birer hafta çaylak yapıldık. Yani Chp bütün yolları kapamış.

"Erdoğan'a alınan 140 metrelik yat" gibi tamamen iftira içeren başlıkları troll kanalına atmamızla ceza almamız bir oldu. İşte Chp böyle profesyonel yöntemlerle sosyal medya algısı oluşturuyor. Peki soruyorum Ak Parti bu savaşın neresinde?

Kemal Kılıçdaroğlu maaşını ödeyerek böyle profesyonel ekipler çalıştırırken bir de Twitter'da CHP'yi eleştiren yazarlara troll yaftası yapıştırıyor. AK Parti ise 2 senedir sosyal medyası çıkaracak diye bekliyoruz.

Bu işin şakası yok. CHP, sosyal medyanın kurucusu ülkelerin desteği ile kusursuz detaylı çalışmalar yapıyor, biz ise Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı paylaşıp beğeni toplamaya çalışıyoruz. Lütfen artık birileri görsün, durumun ciddiyetini anlasın. Yeni nesil elden gidiyor.