CHP'nin ekonomisti baltayı yine taşa vurdu

Kamuoyunda "Felaket tellalı" olarak bilinen CHP yandaşı ekonomist Özgür Demirtaş şimdi de aşı meselesi üzerinden yaygara koparmaya çalıştı.

Türkiye'de aşılama sürecinde gecikmelerin yaşandığını iddia eden Demirtaş kendisinden 16 yaş küçük kardeşinin yurt dışında aşı yaptırdığını ancak kendisinin halen aşı olamadığını söyledi.

Aşı önceliğinin sadece yaş ile alakalı olmadığını idrak edemeyen Demirtaş, kendisinden yaşça çok daha küçük olan ve risk grubu içerisinde yer alan sağlık çalışanları, eczacılar, basın mensupları ve öğretmenlerin aşıda öncelikli grup arasında yer aldığını akıl edemedi.

Söz konusu meslek grupları aşılamada yaşa bakılmaksızın öncelikli grupta yer almasına rağmen gerçekleri saklayan ve algı operasyonu yapan Demirtaş, akılalmaz ifadeler kullanarak milletin aklıyla adeta alay etti.

Yurt dışındaki aşı sistemini överken alay konusu olan Demirtaş zeka seviyesini bir kez daha ortaya koydu.

Ekonomi alanında profesör olduğunu iddia eden ancak aşılamada tek kriterin yaş olmadığını ve riskli görülen gruplara öncelik tanındığını akıl edemeyen Demirtaş'ın olayla ilgili bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olması ve kendi çapında akıl vermeye kalkması "cehaletin bu kadarı" dedirtti.

Demirtaş konuya ilişkin yaptığı akla ziyan paylaşımda şu ifadeleri kullandı: