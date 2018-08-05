CHP'nin diktiği Ali Suavi heykeli kaldırılsın!

yeniakit.com.tr Yaklaşık 100 yıllık tarihi boyunca, gördüğü darbelerin hiçbirisine karşı net bir tavır takınmayan, özellikle 15 Temmuz darbesindeki tutumuyla rengini belli eden CHP, skandallarına devam ediyor. CHP'li Kadıköy Belediyesi, V. Murat'ı tahta geçirmek için Masonların emriyle II. Abdülhamit'e darbe yapmaya çalışan Ali Suavi'nin heykelini dikmişti. Aynı zamanda bir diğer CHP'li Belediye'nin, İzmir Bornova'da Ali Suavi isimli ilkokul açtığı belirlendi. Duyarlı vatandaşlar, okulun isminin değiştirilmesini isterken, darbeci Ali Suavi'nin heykelinin kaldırılması için de imza kampanyası başlattı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Geçtiğimiz aylarda CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin diktiği Ali Suavi heykeli, sosyal medyada duyarlı vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Bir darbelere ve darbecilere karşı hiçbir zaman net bir duruş sergileyemeyen CHP'nin bir de darbecilerin heykelini dikmesine tepkiler çığ gibi büyüdü.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Volkan Erdoğan isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Kadıköy Belediyesi'nin heykel skandalına karşı harekete geçti. Volkan Erdoğan isimli vatandaş, darbeci Ali Suavi'nin heykelinin kaldırılması için imza kampanyası başlattı. Halil isimli başka bir internet kullanıcısı ise kampanyası Twitter hesabından paylaşarak destek istedi.

Kadıköy Belediyesi: Darbeci Ali Suavi Heykeli Kaldırılsın - Kampanyaya imza ver! https://t.co/1YBf3PDZj7@ChangeTR aracılığıyla — Halil-el Uşaki ⚓ (@halilusaki) 4 Ağustos 2018

OKULLARIN İSMİ DEĞİŞTİRİLSİN

Heykellere tepki gösteren vatandaşlar, MEB'e bağlı bu oklulların isminin değişmesini istiyor. Sadece Bornova'da değil, 1970'li yıllarda İstanbul'da açılan Ali Suavi İlkokulu'nun da isminin değişmesi isteniyor.

ALİ SUAVİ'NİN DARBE GİRİŞİMİ

Ali Suavi, gazeteci- fikir adamı olarak tanıtılan, 1839- 1878 yılları arasında yaşamış birisidir. Mason olduğu bilinen V. Murat sağlık sorunları nedeniyle tahttan indirildikten sonra devletin başına geçen II. Abdülhamit'e karşı olduğu bilinen Ali Suavi, Çırağan Sarayı'nı basarak darbe girişiminde bulundu. Amacı ise, Mason V. Murat'ı tekrar padişah yapmaktı.

7-8 HASAN PAŞA KAFASINI YARDI

Darbe girişimini öğrenen 7-8 Hasan Paşa, darbeci Ali Suavi ve beraberindeki askerleri öldürdü, darbeyi önledi. 7-8 Hasan Paşa, elindeki sopa ile Ali Suavi'nin kafasına vurdu ve oracıkta öldürdü.