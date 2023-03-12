CHP'nin deprem şovu deşifre oldu! Depremzedeleri bakanlığa yönlendirdikleri ortaya çıktı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Öğrenci yurdu sayısı kadar konaklamayı sağlayabiliriz. Eğitime devam edilmesi lazım" demesine karşın, barınma yardımı için başvuran depremzedeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara yönlendirdiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerini arayarak, "Ne olur misafiri siz alın. Bize geldiler, biz çaresiziz. Yardımınıza ihtiyacımız var. Sizin yurtlarınıza yerleştirelim" dediği öğrenildi.

'Afeti bile siyasete alet ettiniz'

Yavaş'ın on binlerce insanın hayatını kaybettiği afeti bile siyasete alet ettiğini dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, şöyle konuştu: Mansur Bey depremin ilk gününde Araplarda bulunan bloklara 4 bin kişi alacağını söylemişti. Edindiğimiz bilgilere göre Araplardaki bloklara bin 500 kişi yerleştirilmiş. Isınma problemi sıkıntısı var. Madem yurtlarda kalan 38 bin kişiyi alabilecek kapasiteniz var, neden her gün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı arayıp 'Ne olur misafiri siz alın. Bize geldiler, biz çaresiziz' diyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Afeti bile siyasete alet ettiniz. 'Ön planda biz yerleştiriyoruz' dediğiniz depremzede vatandaşlarımızı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarına yönlendirdiniz. Bir kez daha algınız çöktü.

'Algıyı bırakın mazgalları temizleyin'

Ünal, Mansur Yavaş'ın önce Hatay Havalimanı'nda sonra ise depremzedelere barınma alanları açtıkları algısı ile göz boyamaya çalıştığını vurgulayarak, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

Mansur Yavaş her dönem olduğu gibi yine algı peşinde. Devletimiz tüm gücüyle sahada çalışıyor, siz algıyı bırakın mazgalları temizleyin. Kar yağdığında yolları temizleyin. Proje yaptığınız yok, bari yapılanı koruyun. Biz inanıyoruz ki yaralarımızı beraber sarıp, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Biz de AK teşkilatlar olarak tüm imkânlarımızla devletimize ve milletimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Keşke siz de algı yerine iş yapsanız.

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