CHP'nin çöp krizi sinek istilasına dönüştü: Salgın çıkmaması için şehir dört koldan ilaçlanıyor
Gündem

CHP’nin çöp krizi sinek istilasına dönüştü: Salgın çıkmaması için şehir dört koldan ilaçlanıyor

IHA Giriş Tarihi:
IHA Giriş Tarihi:
CHP’nin çöp krizi sinek istilasına dönüştü: Salgın çıkmaması için şehir dört koldan ilaçlanıyor

Uzun süredir yaşanan çöp kriziyle bir türlü başa çıkamayan CHP’li belediyelerin elindeki İzmir’i sonunda sinekler bastı. Şehirdeki sinek istilasının olası bir salgını tetiklememesi için kentin dört koldan ilaçlanmasına başlandı.

İzmir'de aylarca süren çöp krizi, grev ve temizlik hizmetlerindeki aksaklıklar, kara sineklerin hızla çoğalmasına zemin hazırladı. Evlerde, restoranlarda ve araçlarda görülen karasinekler, sağlığı da tehdit eder hale geldi. İzmir'in özellikle metropol ilçelerinde görünen karasinek istilası vatandaşlar için kabusa dönüştü.

Şehir dört koldan ilaçlanmaya başlanırken İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, sinek artışının halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirterek, gerekli önlemlerin vakit kaybetmeden alınması gerektiğini vurguladı.

Kara sineklerin hastalık taşıyıcı vektörler olduğunu vurgulayan Dr. Ayhan, bu durumun büyük salgınlara değil ancak küçük çaplı enfeksiyon kümelerine yol açabileceğini belirtti.

Kentte devam eden çöp toplama sorunlarının olayı daha da derinleştireceğine dikkat çeken Ayhan "Sinekler hastalık taşıyıcı etkenlerdir. Salgın oluşturabilirler. Çöp yönetimindeki sorunların giderilmesi bu açıdan da çok önemlidir" dedi.

