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Gündem CHP’nin bir bankamatik üyesi daha ifşa oldu
Gündem

CHP’nin bir bankamatik üyesi daha ifşa oldu

Adana Seyhan’da CHP listesine HDP kontenjanından giren Melis Üyesi Leyla Karakaş’ın, katılmadığı halde tüm toplantı tutanaklarına katılmış gibi imza attığı ortaya çıktı. Her ay düzenli olarak hesaba yatan maaşın çekildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 08:01:00 -
CHP’nin bir bankamatik üyesi daha ifşa oldu

Adana'nın Seyhan ilçesinde CHP listesine HDP kontenjanından giren Belediye Melis Üyesi Leyla Karakaş'ın evrakta sahtekârlığı ifşa oldu. Karakaş'ın hiç katılmadığı halde, meclis toplantı tutanaklarına imza attığı ortaya çıktı. Cumhur İttifakı meclis üyeleri "Evrakta sahtecilik" yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kameralar incelendi

Leyla Karakaş, 31 Mart 2019 seçimlerinde Seyhan Belediyesi meclis üyesi olarak seçildi. HDP kontenjanından meclis üyeliğine seçilen Karakaş mart ayı toplantılarının hiçbirine katılmadı. Bu durum Cumhur İttifakı üyeleri tarafından kamera görüntüleri ve tutanaklarla belirlendi. Beş gün süren meclis toplantılarının hiçbirine katılmadığını kamera görüntüleriyle tespit ettiklerini belirten Cumhur İttifakı meclis üyesi Şehmus Uçar, "Başkanlık divanında bulunan kâtip üyeler yoklamayı alır. Daha sonra meclis tutanaklarının özetleri çıkartılıp gelmeyenler ve mazeretli olanlar başkana sunulur ve imza atılır. Herhangi bir mazeret dilekçesi olmadan gelmeyen meclis üyesini göstermek apayrı bir suç. Belediye, kaymamaklık ve valiliğe suç duyurusunda bulunduk" dedi.

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Yorumlar

devrim

bunu anladık peki iktidarda durum ne? üniversitelerde yılda bir kere bire derse girmeden maaş alan öğretim görevlileri yok mu? yüksek okul müdürlerinden haftada sadece toplam iki saat okula uğrayıp maaş alan yüksek okul müdürleri yok mu? yüksek okul öğretim görevlilerinden 5 saatı iki saate sıkıştırıp tam ders yapmış gösterip ücreti tam alanlar yok mu? Kastamonu ilçelerindeki yüksek okulları inceleyin öğrencilere sorun, araştırılsın. neler ortaya çıkacak.???

Kayseri 38

Abi bu C.H.P'nin hepsi çakal sürüsü.
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