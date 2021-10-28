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Gündem CHP’nin beceremediği kentsel dönüşüme AK Parti’den çözüm
Gündem

CHP’nin beceremediği kentsel dönüşüme AK Parti’den çözüm

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karabağlar ilçesindeki Yurdoğlu ve Uzundere mahallelerinde tamamlanamayan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tapuları devretmesi halinde dönüşümün TOKİ marifetiyle yapılmasına destek vereceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 23:07:00 -
CHP’nin beceremediği kentsel dönüşüme AK Parti’den çözüm

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2010 yılında kentte 7 bölgede kentsel dönüşüm çalışması planladığını belirten Sürekli, 11 yıl sonunda Bayraklı’daki projenin iptal edildiğini, 6 bölgede çalışmaların sürdüğünü, bunlardan birinin de Karabağlar’da olduğunu kaydetti. Kentsel dönüşüm protestosuna uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘Devlet yapsın’ sözünü hatırlatan Sürekli, “Bir taraf ‘hükümet yapsın’ öbür taraf da ‘tamam tapuları verin’ diyor. ‘Büyükşehirin bu hızıyla bu dönüşüm burada 50-60 yılı bulur. Bir an önce mağdur vatandaşların sorununun çözümü için harekete geçilmeli” dedi.

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