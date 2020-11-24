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Gündem CHP’nin Ayasofya zulmü 86 yaşında
Gündem

CHP’nin Ayasofya zulmü 86 yaşında

Bugün CHP’nin 86 yıllık Ayasofya zulmünün yıldönümü. Geçtiğimiz temmuzda Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanlığının onayıyla yeniden ibadete açılan Fatih’in kılıç hakkı Ayasofya Camii’ne yönelik zulüm 24 Kasım 1934’te başlamıştı. Ayasofya sırf Batı’ya şirin görünmek için, dönemin CHP’si tarafından müzeye çevrilerek ibadete kapatılmıştı. Ayasofya, hilalin, haça karşı üstünlüğünün ezeli ve ebedi sembolü olmuştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:53:00 - 2020-11-24 09:55:48
CHP’nin Ayasofya zulmü 86 yaşında

 Ali Mahi  İstanbul 

Ayasofya Camii, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilerek, tam 86 yıl boyunca kubbelerinde yankılanacak  ‘Allah’u Ekber’ nidalarını ve secdeleri hasretle bekledi. Ayasofya’nın müzeye çevrildiğini beyan eden nizamnamede, şunlar denilmekteydi: “Bu iş İcra Vekilleri Heyetince 24.11.1934’de görüşülerek, camiin çevresindeki evkafa ait binaların, Evkaf Umum Müdürlüğünce yıktırılarak temizlettirilmesi ve diğer binaların istimlâk ve binanın tamir ve muhafazası masraflarının da Maarif Vekilliğince verilmek suretiyle, Ayasofya Camii’nin müzeye çevrilmesi tasvip ve kabul olunmuştur.”

Bu yıl yeniden ibadete açıldı

İslam ümmetinin içinde kanayan bir yara olarak kalan Ayasofya’nın ibadete kapatılmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararının iptali talebiyle 2016 yılında açılan davayı, 10 Temmuz 2020’de karara bağlayan Danıştay, oy birliğiyle “Ayasofya camidir” dedi. Kararın ardından Başkan Erdoğan imzasıyla Diyanete devredilen Ayasofya, 24 Temmuz’da yüz binlerce Mümin’in katılımıyla kılınan cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılarak, 86 yıllık namaz hasretine son verildi.

 

Yeni Akit Gazetesi

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