CHP'nin anketçisinden Muharrem İnce'ye salvolar

Yeni bir parti kurmak için harekete geçen Muharrem İnce dün bir basın toplantısı düzenledi. Kameralar karşısına geçen Muharrem İnce CHP'den istifa ettiğini resmen açıkladı.

CHP'nin mevcut yönetimini adeta topa tutan İnce ABD'den demokrasi dilenenlerle yolunu ayıracağını belirterek şunları kaydetti:

"(Mustafa Kemal) deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum.

Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'dan İstanbul'u kurtardı. Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini, işgalden kurtarmak için terk ediyorum."

"CHP artık bir tabeladan ibaret"

Tek adam partisi olarak değil ortak aklın partisi olacaklarını dile getiren İnce, "CHP artık bir tabeladan ibaret. Hedefimiz 50+1. Tek adam partisi değil, ortak aklında partisi olacağız. Partimizin ismi, logosu her şeyi hazır. Her şeyimiz tamam" diye konuştu.

CHP'nin anketçisi küplere bindi

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu öncesi "evet çıkarsa şirketi kapatırım" diyen ancak sandıktan "evet" çıkmasına rağmen söylediği sözün arkasında durmayan ve şirketi kapatmayan palavracı Kemal Özkiraz İnce'nin istifası karşısında adeta deliye döndü.

Sallamasyon ve gülünç anketlerle muhalefeti gazlayıp milletin aklıyla alay eden CHP yandaşı Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından İnce'ye tepki gösterdi.

Muharrem İnce'nin istifası öncesi "Bence Muharrem İnce parti kurmaktan vazgeçecek" diyerek öngörüsüzlüğünü ortaya koyan Özkiraz, yaptığı paylaşımda İnce'ye sitem ederek şu ifadeleri kullandı:

"Tabela partisi dediği parti, kul Muharrem'i eşit Muharrem yaptı. Eşit Muharrem'den öğretmen Muharrem yaptı, öğretmen Muharrem'i Milletvekili Muharrem yaptı. Milletvekili Muharrem'i cumhurbaşkanı adayı yaptı. Tapuyu da mı verseydi? El insaf minel vicdan...."