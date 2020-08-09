CHP'nin anketçisi, Muharrem İnce'nin en düşük ve en yüksek oy oranlarını açıkladı!

CHP'nin anketçisi Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin parti kurma iddialarıyla ilgili konuştu.

Parti için Muharrem İnce'nin ismini marka olarak kullanmasının CHP'nin yararına olduğunu söyleyen Özkiraz, kurultayın öncesinde ve sonrasında onure edilmesi gerektiğini ifade etti.

Muharrem İnce'nin parti kurması halinde Cumhur İttifakı'na katılmayacağını belirten Kemal Özkiraz, "Muharrem İnce CHP'nin evladıdır, düşmanı değil" dedi.

"İttifak içerisinde olacaksa yeni partiye ihtiyaç yok"

İttifak içerisinde olması halinde yeni partiye gerek olmadığını vurgulayan Özkiraz, "Bu yeni parti sadece Muharrem İnce'yi adaylaştırmak için kurulacaksa günü geldiğinde Millet İttifakı'nın bileşenleri hepsi anlaşır da bir çatı aday çıkarırsa Muharrem İnce ayrıkçılık mı yapacak? O da kesin değil. Ayrıca Cumhurbaşkanı adaylığı kesin olsa da Muharrem İnce'nin eski yüzde 31'i koruması oldukça zor. Yüzde 31'i bırakın, diğer partiler de aday çıkaracakken İnce'nin yüzde 10'larda oy alması bile çok zor" ifadelerini kullandı.

"Muharrem İnce'yi küçümsemiyorum"

Muharrem İnce'nin yüzde 1'lerden daha fazla oy alacağını iddia eden Özkiraz, "Ben İnce'yi küçümsemiyorum. Yüzde 1'lerden daha fazla oy alır derken bir matematikle konuşuyorum" şeklinde konuştu.

"Muharrem İnce karizmasını kaybetti"

"Muharrem İnce hâlâ popüler ama kredisinin, karizmasının bir kısmını kaybetti" diyen Özkiraz, Muharrem İnce ile CHP arasında yüzde 8'lik oy farkının diğer ittifak partilerinden geldiğini söyledi. Özkiraz, "Bu fark nereden geliyor? Akşener ile partisi arasındaki 3 puan, Demirtaş ile partisinin arasındaki 4 puan ve MHP'ye oy veren ama Erdoğan'ı tercih etmeyen yüzde 2'lik seçmenin 1 puanının oraya kayması. Fark buradan geliyor. Yani İnce karşıdan yüzde 1-2 kadar oy alıyordu. Topladığımızda yaklaşık 8-9 oranında oy oranı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Alacağı en yüksek ve en düşük oy oranını açıkladı

Sözlerine şunları da ekleyen Özkiraz, "Muharrem İnce'nin alacağı maksimum oy 6, minimum oy 4'tür. 4 puanın çok iyi bir oran. Hele ki 50+1'in iktidar belirlediği bir sistemde çok iyi bir orandır. Muhalefetin bu 4 puanı kaybetmemesi lazımdır" dedi.