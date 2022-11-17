CHP’nin Akit’e tehditlerini, hiçbir medya organı yazamadı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Önceki günkü CHP grup toplantısındaki, Akit Medya Grubu’na yönelik Kılıçdaroğlu’nun tehditleri ile ilgili, medya organlarında bir haber var mı?" diye sordu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Taksim’deki saldırının ayrıntıları ile meşgul olurken, altılı masanın toplantısına değinemedik..

Merak ettim..

Taksim’deki saldırının gölgesinde kalan altılı masa toplantısında, ne karar alınmış?

Ortak açıklama şöyle:

“Altılı Masa olarak, liderler buluşmaları’nın ikinci turunun ikinci toplantısında DEVA Partisi ev sahipliğinde bir araya geldik.”

Hani eski yıllarda pehlivanlar tefrikaları yayınlanırdı..

Yıllara sari hikayeler..

Bu iş de ona benziyor..

Birinci turun birinci toplantısı ile başlamışlar.. İkinci turun, ikinci toplantısına gelmişler.

Acak arayı kısaltmışlar, artık 15 günde bir toplanacakları için, seçime kadar, tefrikada tahminen dördüncü turun 5. toplantısına kadar gelecekler..

Kimbilir seçim yaklaştığında, çaresizlikten haftada bir toplanmaya başlayabilirler, 12. turun 6. toplantısını da (sayıyı artık farazi veriyorum) yapabilirler..

Açıklamanın hemen devamında, PKK’dan, PYD-YPG’den asla isim vermeksizin, Taksim saldırısından şöyle bahsediliyor:

“Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”

Eee, hani PKK? Hani PYD-YPG?

Onlar yok.

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