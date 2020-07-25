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Aktüel

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı

Kemal Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 18:21:29 -
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı

ANKARA (AA) - CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı.

Bilkent Odeon'da gerçekleştirilen kurultayda, saat 17.15'te oy verme işlemine geçildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğu kurultayda, delegeler 44 sandıkta oylarını kullandı.

Kılıçdaroğlu 1 numaralı sandıkta oyunu kullanırken, oy verme işlemi 18.15'te sona erdi.

İlçe Seçim Kurulu görevlileri nezaretinde oyların tasnifi ve sayım işlemleri devam ediyor.


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