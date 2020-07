CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'na doğru

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "On binlerce kişinin katıldığı bir iktidar kurultayı yapmak istedik. Yüzyılda bir çıkan salgın koşulları buna izin vermedi. Salgın koşulları bizim iktidar kurultayı yapmamıza izin vermedi ama iktidarımıza engel olamayacak." dedi.

Salıcı, CHP'nin 25-26 Temmuz'da yapılacak 37. Olağan Kurultay hazırlıklarına ilişkin Bilkent Odeon'da tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kurultayın 28-29 Mart 2020'de yapılmasının planlandığını ancak pandemi koşulları nedeniyle ertelendiğini hatırlatan Salıcı, on binlerce kişinin katıldığı bir organizasyon olarak planlanan kurultayın Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerilerine uygun, seyircisiz sadece delegeler ve onur kurulu üyeleriyle Bilkent Üniversitesinin Odeon Amfi Tiyatrosu ve kampüs alanında yapılacağını söyledi.

İnsan sağlığının çok kıymetli olduğunun altını çizen Salıcı, "Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar kurultayı dahi olsa biz buraya katılacak delegelerimizin, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, önceki dönem ve halihazırda genel başkanımızın, bütün partililerimizin can güvenliğine bir zarar gelmemesi açısından her türlü tedbiri almaya çalıştık." dedi.

- "Maskesiz dolaşılmayacak, her yerde dezenfektan olacak"

Kurultay alanında maskesiz dolaşılamayacağını vurgulayan Salıcı, kurultaya ilişkin alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

"Her yerde dezenfektanlar olacak. Kurultay delegesi arkadaşlarımıza otellerinde bir çanta dağıtıldı. Onun içinde de maske ve dezenfektan var. Kurultay günü de burada bol miktarda sosyal mesafe kuralına uyulması, dezenfektan kullanımı, maske kullanımı konularında uyarılarla karşılaşacağız. Ateş ölçerler ile arkadaşlarımız salona girilmeye başladığı andan itibaren gerekli çalışmaları yapacaklar."

Alanda kurultay delegesi olmayan 9 il başkanı, 5 il belediye başkanı, önceki dönemlerde görev yapan 4 eski genel başkan ve şu ana kadar genel başkan adaylığını açıklayan 3 partilinin bulunacağı bir bölüm olacağını ifade eden Salıcı, kurultayda kısıtlı sayıda basın mensubunun bulunacağını söyledi.

Kurultay alanı dışında yazılı ve görsel basın için ayrı alanlar oluşturulduğunu anlatan Salıcı, "Onur üyeleri için ayrı bir alan olacak. Dışarıdan gelen kurultay delegesi ya da onur üyesi olmayan ama CHP'li arkadaşlarımızın zorluk çekmemesi için başka bir alan kuruldu. Oylamalar için de salon dışında kabinler ve sandıklar hazırlandı." dedi.

- "1356 delegenin oturacakları alanlar tek tek belirlendi"

Kurultayın yapılacağı salonda 4 bin koltuk olduğunu bildiren Salıcı, 1356 delege ve önceki dönem genel başkanlarının hangi koltuklara oturacağının tek tek belirlendiğini söyledi.

Salıcı, sosyal mesafe kurallarına riayet edilebilmesi için oturulacak yerlerde minderlerin olduğunu ve isimlerin yazıldığını ifade ederek, oturulamayacak yerlerin boş bırakıldığını belirtti.

Alanın muhtelif kapılarından girecek delegeleri 20'ye yakın mihmandarın karşılayacağını ve oturmaları gereken yerlere kadar eşlik edeceğini dile getiren Salıcı, şöyle devam etti:

"25 ayrı bölümde canlı yayın ünitesi bulunacak. Kurultayın gerçekleşeceği bu alanın her bölgesinden yayın yapılacak. 20 ayrı kamerayla bu yayını link üzerinden vereceğiz. İçeride profesyonel fotoğrafçı arkadaşlarımız olacak. Onların çekmiş olduğu fotoğrafları basın mensupları ile paylaşacağız. İngilizce çeviri yapılacak. Yurt dışından kurultayımıza davetli olacak normal koşullar altında kardeş partilerimiz vardı. O partileri davet edemedik. Türkiye'de diğer siyasi partileri davet etmemiz gerekirdi. Pandemi koşulları nedeniyle onları davet edemedik. Kurultayı 24 saat canlı bir şekilde izleyebilecekleri bir ortam yarattık. Aynı zamanda işitme engellilerle ilgili de çeviri imkanı bulunacak. Basın mensuplarının kullanımına 500 kişilik 2 adet mobil platformumuz var. 600'ün üzerinde onur kurulu üyesi tek tek arandı. Giriş kartlarını nereden alabilecekleri ile ilgili kendileriyle konuşuldu. Kurultaya katılabilecek onur kurulu üyelerimizde başka bir alanda kendileri misafir edilecek."

- "Tüzük kurultayında alınan bazı kararlar ilk kez uygulanacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, son tüzük kurultayında alınan bazı kararların da kurultayda ilk kez uygulanacağını belirterek, "Şimdiye kadar yüzde 10 olan gençlik kotası, yüzde 20'ye çıkarıldı. Parti Meclisinde gençlerin yüzde 20'lik bir temsili olacak. Yüzde 33'lük cinsiyet kotası aynen devam ediyor. Bu nedenlerle ilk defa uygulanacak olan bazı kuralların bu kurultayda sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi, partinin daha demokratik usullerle yönetiminin önünün açılması için aynı zamanda genel başkan adaylığı için gerekli imza oranı son tüzük kurultayında yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü. CHP'nin demokratik iradeyi kendi içinde uygulayan mahalleden başlayarak ilçede, ilde ve genel merkez düzeyinde her kurula arkadaşlarımızın seçimle geldiği ve seçilme şartlarını zorlaştırmayan, seçime şartlarını kolaylaştıran bir anlayışla yönetildiğini herkesin görmesini istiyoruz." diye konuştu.

Genel başkan adayı olmak için daha önce yüzde 20 olan imza oranının Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde yüzde 10'a, son tüzük kurultayında da yüzde 5'e indirildiğini hatırlatan Salıcı, "Yüzde 5 imzayı sağlayan değerli genel başkan adayı arkadaşlarımız olursa onlar imzalarını divana takdim edecekler. İmzalarını divana takdim ettikten sonra kendileri genel başkan adayı olmuş olacaklar." dedi.

İstanbul Sözleşmesi'nin ve kadın cinayetlerinin tartışıldığı bir dönemin yaşandığına işaret eden Salıcı, "Türkiye'de kadına karşı şiddetin iktidarın 18 yıllık yönetimi boyunca engellenmediği, engellenmeye çabalandığına dair de muhalefet partisi olarak somut veriler görme ihtiyacımızın olduğu bir dönem yaşıyoruz. Tüm topluma, kadının CHP'de ve toplumumuzdaki yerini vurgulamak açısından divan başkanlığına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlunu önereceğiz. Sayın Çerçioğlu, 11 büyükşehir belediye başkanımız arasında tek kadın belediye başkanımız ve onunla beraber divanda bulunacak yardımcılarıyla divanın kurultayımızı en uygun ve demokratik usullerle yöneteceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

- Kabinlerde en fazla 10 delege oy kullanacak

Kurultay normal şartlar altında kapalı mekanda yapılsaydı 25 sandık ve her sandıkla beraber 3 kabin olacağını belirten Salıcı, "75 kabin olurdu. Bizim 1356 delegemiz o kabinlerde oy kullanırdı. Salgın koşulları nedeniyle dışarıda 44 sandık hazırlandı. Her sandıkta da 3 kabin var. Her sandıkta 31 arkadaşımız oy kullanacak. 3 kabin olduğundan dolayı da her kabinde en fazla 10 arkadaşımız oy verecekler. Sosyal mesafeyi koruma açısından aynı kabine daha az arkadaşımızın girip çıkması açısından bu konuya riayet ettik." dedi.

Salıcı, kurultayda ilk defa uygulanacak kurallardan bir diğerinin de parti meclisine aday olmak isteyenlerle ilgili olduğunu vurgulayarak delegelerin imzaları kendi seçim bölgelerinde, kaldıkları otellerde ya da aday olacakları cumartesi ve pazar günleri kurultay alanında da toplayabileceklerini söyledi.

Salıcı, şunları kaydetti:

"On binlerce kişinin katıldığı bir iktidar kurultayı yapmak istedik. Yüz yılda bir çıkan salgın koşulları buna izin vermedi. Salgın koşulları bizim iktidar kurultayı yapmamıza izin vermedi ama iktidarımıza engel olamayacak. Onun için CHP'nin iktidarını bu Parti Meclisinde seçilecek kadrolar önümüzdeki dönemde kurmak için hem Anadolu'da hem Türkiye'nin büyük şehirlerinde CHP'nin belediye başkanlarının yönettiği Türkiye nüfusunun neredeyse yarısının bulunduğu yerlerde hizmet vererek, geri kalan yarısının bulunduğu yerlerde de CHP'li belediye başkanlarının, genel merkezimizin izlemiş olduğu politikaları anlatarak CHP'yi iktidara taşıyacağız."

- "1356 delege için çipli kart hazırlandı"

Salıcı, bir basın mensubunun kurultay müzikleriyle ilgili sorusu üzerine "Bir rap müzik çalışması var. Tek bir müzik çalışması yok. İki ayrı müzik çalışması var. Bir tanesi rap tarzında." karşılığını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, konuşmasının ardından kurultay alanındaki hazırlıkları basın mensupları ile birlikte inceleyerek bilgi verdi.

Delegeler için hazırlanan kartlara ilişkin de Salıcı "1356 kurultay delegemiz var. Bu kartın üzerindeki alan kartın çipli olduğunu gösteriyor. Delegemiz bu kartını aldıktan sonra alana gelecek. Hazirun cetvelini imzalayacak, sonra kartını okutacak ve turnikeden geçip alana girecek. CHP kurultayında teknolojinin bize vermiş olduğu olanakları sonuna kadar kullanmaya çalıştık." bilgilerini aktardı.