0553 313 94 23

CHP’nin 31 Mart raporu: CHP+İP+SP+HDP

31 Mart seçimlerine ilişkin MYK üyelerine sunum yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Cumhur İttifakı’nın oylarının yüksek olmasına rağmen psikolojik üstünlüğün CHP’de olduğunu söylemesi ve raporunu “psikolojik üstünlük” üzerine kurması, “kültürel iktidar” sorununun, Türk siyasetinin başındaki hâlå en büyük bela olduğunu ortaya koydu.

30 Nisan 2019 Salı 19:02
CHP’nin 31 Mart raporu: CHP+İP+SP+HDP

 yeniakit.com.tr 

CHP’nin AYM ya da YSK’nın kapı aşındırmasının “hak arama”, AK Parti’nin YSK’ya gitmesinin ise “kumpas” olması, “kültürel iktidar” musibetinin gücünden bir şey kaybetmediğini gösteriyor. Algı oluşturma gücünün hâlâ Tandoğan zihniyetinin elinde olmasının sonucu olarak AK Parti hâlâ savunmada kalıyor, CHP ise hücumlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Son örneği Ankara’nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde yaşanan “kültürel iktidar” sorununu Türk siyaset tarihinin her döneminde görmek mümkün.

Kültürel İktidar sorununun sonucu

AK Partili bakanların saldırıya uğramasından sonra CHP’nin saldırıları haklı bulup saldırganları koruması hatta saldırıdan AK Parti’yi sorumlu tutmasına AK Parti’nin savunma pozisyonuna geçerek cevap vermesi; CHP Genel Başkanı saldırıya uğradığında ise saldırıyı kınamasına rağmen AK Parti’nin sorumlu tutulması ve yine AK Parti’nin savunma pozisyonuna geçmesi, “psikolojik üstünlük” şeklinde zikredilen “kültürel iktidarın” bir sonucu olarak görülüyor.

Raporda geçen dört parti

Fethi Açıkel tarafından MYK’da sunumu yapılan raporda sosyal demokratların (CHP), milliyetçi demokratların (İYİ Parti), muhafazakâr demokratların (SP) ve Kürt demokratların (HDP) bir araya gelerek demokrasi ittifakı yaptığı belirtiliyor. CHP’nin İYİ Parti ile ittifak yapması, Saadet Partisi ve HDP ile dirsek temasında olmasının sonucu olarak 31 Mart seçimlerinde başarı kaydedildiğinin belirtildiği sunumda, “Cumhur İttifakı, Türkiye genelinde 2018’e göre belli bölgelerde oylarını artırmış olmasına karşın, psikolojik üstünlük, ittifak diyaloğu ve seçmenle ekonomik kriz eksenli iletişim inisiyatifi CHP’ye geçmiştir.” ifadeleri kullanılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 19:02
  1. Ankara
  2. AK Parti
  3. CHP
  4. Saadet Partisi
  5. HDP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Çakar’a DTSO’dan tam destek
    1. Rektör Çakar’a DTSO’dan tam destek
    2. PKK Sincar'da yardım vakfı çalışanını..
    3. GÜNCELLEME - "Otomobiline çekirdek..
    4. Çakır, “Hükümet Konağı ve Emniyet..
    5. Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019
    6. İlkay öğretmeni kendisine aşık olan..
    7. Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğinden..
    8. Cezayirli öğrenciler "Buteflika..
    9. AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı..
    10. Köylülerden taşocağına tepki
    11. Sahur ve iftar vakitlerinde nasıl..
    12. AK Parti MYK toplandı
    13. 1 Mayıs Çarşamba İstanbul'da hangi..
    14. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı..
    15. Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu!..
    16. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim..
    17. Düzce Üniversitesi fındık verimini ve..
    18. TSO Meclis Başkanı Ünal’dan 1 Mayıs..
    19. Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
    20. Samanlıktan Kalaşnikof tüfek çıktı
    21. Trabzonspor, Kayserispor maçı..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet..
    23. MHP’den Fransa’ya katliam suçlaması
    24. Azimet Ceyhan kimdir? Terör örgütü..
    25. Türkiye genelinde ataması yapılan 3..
    26. Ergani'de otomobilin 2 yayaya çarpması
    27. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Suriye..
    28. Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya..
    29. Erdoğan-Putin görüşmesinde, ikili..
    30. Alanyaspor'dan alkışlanacak hareket!..
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı