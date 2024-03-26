CHP'lilerin Sözcü'de Cumhuriyet'te olmayan para sayma görüntüleri LED ekranlarda!
CHP'ye yakın Cumhuriyet, Sözcü ve Birgün gazeteleriyle Milli gazete ile Karar'da yer almayan skandal para sayma görüntüleri, İstanbul Takip'te adlı sosyal medya hesabında tiye alındı.
İstanbul Takip'te adlı X hesabıi para sayma görüntüsünün İBB'ye ait LED ekranlarda yayınlandığını gösteren montajlı videoyu paylaştı.
Paylaşıma video ile birlikte şu mesaj eklendi:
"İstanbul'un çeşitli noktalarındaki LED ekranlarda, Ekrem İmamoğlu'nun adamlarının eurolar ile kuleler yapmasıyla ilgili görüntüler yayınlanmış. Sizlerden gelen dördüncü görüntü. Böyle bir görüntüyle karşılaşırsanız, bizimle paylaşır mısınız?"
Yayınlanan video paylaşım rekoru kırdı.
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