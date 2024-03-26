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Sosyal Medya CHP'lilerin Sözcü'de Cumhuriyet'te olmayan para sayma görüntüleri LED ekranlarda!
Sosyal Medya

CHP'lilerin Sözcü'de Cumhuriyet'te olmayan para sayma görüntüleri LED ekranlarda!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 18:22:00 - 2024-03-26 18:34:14

CHP'ye yakın Cumhuriyet, Sözcü ve Birgün gazeteleriyle Milli gazete ile Karar'da yer almayan skandal para sayma görüntüleri, İstanbul Takip'te adlı sosyal medya hesabında tiye alındı.

İstanbul Takip'te adlı X hesabıi para sayma görüntüsünün İBB'ye ait LED ekranlarda yayınlandığını gösteren montajlı videoyu paylaştı.

Paylaşıma video ile birlikte şu mesaj eklendi:

"İstanbul'un çeşitli noktalarındaki LED ekranlarda, Ekrem İmamoğlu'nun adamlarının eurolar ile kuleler yapmasıyla ilgili görüntüler yayınlanmış. Sizlerden gelen dördüncü görüntü. Böyle bir görüntüyle karşılaşırsanız, bizimle paylaşır mısınız?"

Yayınlanan video paylaşım rekoru kırdı.
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