CHP'lilerin olmayan şiddet ve iftiralar üzerinden rant devşirme planı! Hiç yüzünüz kızarmadı mı?

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek üniversite sınırları dışında da eylemler düzenleyen provokatörler, sokakları karıştırmaya çabalarken her türlü yalana başvuruyor. Onlara en büyük desteği ise CHP başta olmak üzere terör sevici HDP ve yasa dışı terör örgütleri destek veriyor.

Görüntüleri ortaya çıkınca hiç utanmadı mı?

Bğaziçi Üniversitesi öğrencisi Şeyma Altundal da o provokatörlerden birisi. Başörtülü bu genç kadın, önceki gün katıldığı eylemde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Serbest kaldıktan sonra ise Müslümanların kutsalı 'başörtüsü'nü de öne sürerek emniyet güçlerine şu iftirayı attı: "Yerlerde sürüklediler. Başörtüm açıldı, ters kelepçe yapıldı, başörtümü takmama izin vermediler. Polis 'Ben örteceğim senin başını. Eğ başını görürsün sen' dedi."

Gözaltına alınırken elleri cebinde yürüyor

Başörtülü kadının ifadeleri muhalif medya tarafından hızla servis edildi. Söz konusu iftiradaki amaç, emniyet güçlerini 'şiddet' uygulamakla suçlarken 'dini hassasiyetlere de değer vermiyorlar' algısını oluşturmaktı. İfadenin yalan olduğu ise çok geçmeden ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü genç kadının gözaltına alınırken kaydedilmiş güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı. Görüntülerde, 'Beni yerlerde sürüklediler' diyen kadın, polis memurunun yanında araca elleri cebinde gidiyordu. Olması gerektiği gibi onu gözaltına alan da kadın bir emniyet görevlisiydi.

CHP'liler iftiraya destek de birbiri ile yarışıyor

CHP'li Gürsel Tekin, başörtülü kadının bu yalan beyanını twitter hesabından paylaştı. Yıllarca başörtülülere zulmeden CHP zihninin ürünlerinden Tekin, başörtülü genç kadını amaçlarına hizmet ettiği için, içten bir şekilde sahiplenmişti. Polisimize iftira atan provokatör Altundal için 'Başörtülü kızımız' diyen Tekin, "Yerlerde sürüklüyorlar, hakaret ediyorlar, dövüyorlar, gencecik çocuklara öldüresiye saldırıyorlar. İşte AKP zihniyeti budur. Riyakarlıktır, yalancılıktır, zulümdür, zorbalıktır." ifadelerini kullandı.

CHP'lilerin Kargaşa üzerinden rant devşirme hayalleri!

CHP'li Tekin, ortada tek bir yaralı bile yokken, twitter paylaşımında 'çocukları öldüresiye dövüyorlar' ifadelerini kullandı. Tekin ile birlikte diğer CHP'liler ve terör sevici HDP'liler yaşanmamış olaylar ve asılsız iftiralar üzerinden, her paylaşımlarında birilerinin ölme, yaralanma isteğini dışa vururken, kargaşa ortamı üzerinden rant devşirme hayallerini gözler önüne seriyorlar.