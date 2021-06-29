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Gündem CHP'lilerin kıyameti kopardığı Katarlı öğrencilerin sayısı açıklandı
Gündem

CHP'lilerin kıyameti kopardığı Katarlı öğrencilerin sayısı açıklandı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, Katarlı öğrencilerin Tıp Fakültelerine sınavsız alınacağı yalan haberi tartışıldı. Programda Türkiye'deki Katarlı öğrenci sayısı da açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 01:31:00 -

T24 haber sitesi tarafından yapılan ve Temel Yeterlik Testi (TYT)'nin yapıldığı, Cumartesi günü 6 saat sonra özür dileyerek yayından kaldırılmasına karşın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan haberde ısrar etti.

Program konuklarının Katarlı öğrencilerle ilgili farklı değerlendirmelerine karşın Zafer Şahin öğrenci sayıları ile ilgili ortaya koyduğu rakam tartışmaya adeta nokta koydu. Zafer Şahin 2018 rakamları ile Katar'da yurt dışında tıp okumak isteyen öğrenci sayısının 21 olduğunu, bu öğrencilerin çoğunun da ABD başta olmak üzere batı ülkelerinde okumayı tercih ettiğini söyledi.

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