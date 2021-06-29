CHP'lilerin kıyameti kopardığı Katarlı öğrencilerin sayısı açıklandı

T24 haber sitesi tarafından yapılan ve Temel Yeterlik Testi (TYT)'nin yapıldığı, Cumartesi günü 6 saat sonra özür dileyerek yayından kaldırılmasına karşın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan haberde ısrar etti.

Program konuklarının Katarlı öğrencilerle ilgili farklı değerlendirmelerine karşın Zafer Şahin öğrenci sayıları ile ilgili ortaya koyduğu rakam tartışmaya adeta nokta koydu. Zafer Şahin 2018 rakamları ile Katar'da yurt dışında tıp okumak isteyen öğrenci sayısının 21 olduğunu, bu öğrencilerin çoğunun da ABD başta olmak üzere batı ülkelerinde okumayı tercih ettiğini söyledi.