CHP’lilerin elinde masumların kanı var

Erdoğan’ın “Bedeli ne olursa olsun’ dedik, oy kaybedeceksek kaybederiz dedik ve kentsel dönüşümü başlattık” şeklindeki kararlı duruşu ile “tabut evlere” karşı başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarını “rantsal dönüşüm” diye yaftalayan CHP ve arka bahçesi konumundaki karanlık odaların, depremin yıkıcı etkisinin ana sorumlusu olduğu ortaya çıktı. 2006 yılında deprem riski taşıyan yapıları ortadan kaldırmak için hazırlanan ‘Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı”na karşı çıkan, 2012’de Meclis’te kabul edilen “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı”nın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuran malum zihniyetin, çok sayıda projenin iptalinde veya engellenmesinde rol oynadığı öğrenildi. CHP, karanlık odalar ve yargıdaki Moğoltay artıklarına takılan kentsel dönüşüm projelerinden bazıları şunlar:

İSKENDERUN DA VAR

l İskenderun’da 6 mahalle, 2013 yılında Erdoğan’ın onayıyla ‘afet riskli bölgeler’ kapsamına alındı. Karara karşı çıkan malum zihniyetle birlikte hareket eden Meydan Mahallesi Muhtarı Ramazan Güneş, Bakanlar Kurulu tarafından İskenderun ilçesindeki Meydan, Esentepe, Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı ve Modernevler mahallerine yönelik kararlaştırılan kentsel dönüşüm projesini, 2015 ve 2017 yıllarında iki kez yargıya taşıyarak iptal ettirdi. 2022 yılındaki Danıştay’ın kesin kararıyla, Bakanlar Kurulu kararı Cumhurbaşkanlığı tarafından iptal edilmek zorunda kalındı.

l CHP’li İBB Meclis üyeleri ile Halkevleri, ÇHD ve marjinal sol yapılanmalar, Okmeydanı’nda kentsel dönüşüm projesiyle ilgili hazırlanan imar planını, İstanbul 6. İdare Mahkemesine götürerek iptal ettirdi.

l İstanbul Bağcılar’da 5 mahallenin “riskli alan” ilan edilmesini içeren Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan kentsel dönüşüm imar planı, CHP’li Meclis üyesi Hakkı Sağlam tarafından açılan dava sonucu iptal edildi.

l CHP ve arka bahçesi konumundaki Şehir Plancıları Odası, Bayrampaşa Sağmalcılar’daki kentsel dönüşüm projesini tam 4 kez mahkeme kararı ile iptal ettirdi.

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RANTSAL DÖNÜŞÜM DEDİLER

l CHP’li meclis üyeleri, İzmir Karabağlar’da Cennet Ceşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem ve Umut Mahalleleri’ni kapsayan ve 9 bin 785 binanın bulunduğu alanda yapılacak kentsel dönüşüm planlarının iptali için mahalleliyi kışkırtarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine matbu dilekçelerle imza topladı.

l CHP’li Bakırköy Belediyesi, kentsel dönüşüm için riskli binalarını boşaltan, müteahhitlerle anlaşarak evini yıktıran vatandaşları “yapı ruhsatı” vermeyerek mağdur etti.

l CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Güngören Tozkoparan Mahallesi’nde devam kentsel dönüşüm çalışmalarını “Bu kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm” sözleriyle sabote ederken, Mahallelinin avukatlığını CHP Üsküdar Belediye Başkan aday adayı Onur Cingil üstleniyor.

CHP “İRİTE” OLUYORMUŞ

l CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, 23 Haziran 2021’de Meclis’te yaptığı konuşmada, “Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Belediye Başkanından verdiği sözü tutmasını ve Mısri Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm projesini iptal edilmesini bekliyoruz” sözleriyle, seçim bölgesindeki Kentsel Dönüşüm projesinin iptal edilmesini istedi.

l İBB’nin Ocak ayındaki “deprem” gündemli Meclis toplantısında konuşan CHP’li İBB Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer, “Ben az önce konuşulan tüm konuşmalarda ‘Kentsel Dönüşüm’ ifadesini duyuyorum ve bu beni çok irite ediyor” diyerek kentsel dönüşümden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Türkiye depremlere ağlarken, riskli yapıların yenilenmesi için AK Parti iktidarının Türkiye çapında başlattığı Kentsel Dönüşüm projelerinin sürekli muhalefet engeline takılması, “CHP’nin elinde kan var” yorumlarını beraberinde getirdi.