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Siyaset CHP'lilerden "liste" pişkinliği
Siyaset

CHP'lilerden "liste" pişkinliği

CHP’li Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis üyesi Kadir Kodak, AK Parti döneminde satıldığını iddia ettiği tesislerin güya listesini açıkladı. Vatandaşlar, “Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılandan katbekat fazla hizmet yapan AK Parti’ye had bildirmek, taş üstüne taş koymayan CHP’ye mi kaldı” diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 16:26:00 -
CHP'lilerden "liste" pişkinliği

Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclisi'nde tam anlamıyla bir “CHP şovu” yaşandı. Kasım ayı oturumunda konuşan CHP’li Meclis üyesi Kadir Kodak, AK Parti döneminde satıldığını iddia ettiği tesislerin güya listesini açıkladı. Listenin 17 sayfa 229 satırdan oluştuğunu iddia eden Kodak, 19 yıllık AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelere ise hiç değinmemeyi tercih etti. Vatandaşlar, “Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat fazlasını yaparak Türkiye’ye çağ atlatan AK Parti’ye had bildirmek, bu memlekette taş üstüne taş koymayan CHP’ye mi kaldı” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.  

 

 

 

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