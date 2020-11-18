CHP'lilerden Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli yazıya tepki

ANKARA (AA) - CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli yazıya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

CHP'li bir grup, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli yazıya tepki göstermek amacıyla Ankara İl Başkanlığının parti genel merkezi önünde düzenlediği basın açıklamasında bir araya geldi.

Açıklama sırasında partililer, üzerinde "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir mafya bozuntusu tarafından tehdit edilmesi, hukuk sisteminin çöktüğünü, mafya düzeninin hayata geçtiğini gösteriyor. Unutulmamalıdır ki CHP, savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir." yazılı pankart açtı.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, partililer adına yaptığı basın açıklamasında, kısa süre önce 97. kuruluş yıl dönümünü kutladıkları CHP'nin, "koca bir ulu çınar" olduğunu söyledi.

Akıllı, CHP'nin, Türkiye'de en önemli toplumsal dönüşümlere öncülük ettiğini belirterek "Bilinmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisine ve onun liderine uzanacak her eli kırmaya bu partinin üyeleri yeterli ve muktedirdir." dedi.

Sokaktan korkmadıklarını ancak ülkenin ve vatandaşların iyiliğini düşündüklerini ifade eden Akıllı, iktidarla hesaplaşmayı ilk seçimde demokratik yollarla yapacaklarını belirtti.

Akıllı, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımıza yapılan bu iğrençliğe ilişkin etkili bir soruşturma bekliyoruz. Bu soruşturma yapılana kadar süreci izleyeceğiz ve her hafta buna ilişkin eylemler gerçekleştireceğiz. Bugün öğleden sonra bir suç duyurusunda bulunacağız ve bundan sonra da sürecin takipçisi olacağız."