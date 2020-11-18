  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'lilerden Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli yazıya tepki
Aktüel

CHP'lilerden Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli yazıya tepki

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı: - "Bilinmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisine ve onun liderine uzanacak her eli kırmaya bu partinin üyeleri yeterli ve muktedirdir" - "Genel Başkanımıza yapılan bu iğrençliğe ilişkin etkili bir soruşturma bekliyoruz. Bugün öğleden sonra bir suç duyurusunda bulunacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:40:11 -
CHP'lilerden Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli yazıya tepki

ANKARA (AA) - CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli yazıya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

CHP'li bir grup, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli yazıya tepki göstermek amacıyla Ankara İl Başkanlığının parti genel merkezi önünde düzenlediği basın açıklamasında bir araya geldi.

Açıklama sırasında partililer, üzerinde "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir mafya bozuntusu tarafından tehdit edilmesi, hukuk sisteminin çöktüğünü, mafya düzeninin hayata geçtiğini gösteriyor. Unutulmamalıdır ki CHP, savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir." yazılı pankart açtı.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, partililer adına yaptığı basın açıklamasında, kısa süre önce 97. kuruluş yıl dönümünü kutladıkları CHP'nin, "koca bir ulu çınar" olduğunu söyledi.

Akıllı, CHP'nin, Türkiye'de en önemli toplumsal dönüşümlere öncülük ettiğini belirterek "Bilinmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisine ve onun liderine uzanacak her eli kırmaya bu partinin üyeleri yeterli ve muktedirdir." dedi.

Sokaktan korkmadıklarını ancak ülkenin ve vatandaşların iyiliğini düşündüklerini ifade eden Akıllı, iktidarla hesaplaşmayı ilk seçimde demokratik yollarla yapacaklarını belirtti.

Akıllı, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımıza yapılan bu iğrençliğe ilişkin etkili bir soruşturma bekliyoruz. Bu soruşturma yapılana kadar süreci izleyeceğiz ve her hafta buna ilişkin eylemler gerçekleştireceğiz. Bugün öğleden sonra bir suç duyurusunda bulunacağız ve bundan sonra da sürecin takipçisi olacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Azerbaycan'a Karabağ Savaşı için yaptırım kararı
Dünya

Türkiye ve Azerbaycan'a Karabağ Savaşı için yaptırım kararı

Hollanda, Dağlık Karabağ Savaşı nedeni ile Türkiye ve Azerbaycan'a yaptırım uygulayacağını açıkladı.
Son dakika! MEB tarihi açıkladı
Eğitim

Son dakika! MEB tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbir kararlarını duyurmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, "Resmi, özel, ör..
Putin'den 'Türkiye' açıklaması: Karabağ konusunda...
Dünya

Putin'den 'Türkiye' açıklaması: Karabağ konusunda...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye, Karabağ konusunda Azerbaycan'ı hep destekledi ancak uluslararası hukuku hiçbir zaman ihlal et..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay