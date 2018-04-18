CHP'lilerden Ahmet Necdet Sezer'e ziyaret!
MHP Lideri Bahçeli'nin dünkü açıklamalarının ardından erken seçimin konuşulmaya başlamasıyla birlikteCHP harekete geçti. CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i konutunda ziyaret etti.18 Nisan 2018 Çarşamba 11:40
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Gölbaşı’ndaki konutuna CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı ziyaret gerçekleştirdi.
CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik ve yönetim kurulunun gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye ve dünya gündemi konuşulurken, 10. Cumhurbaşkanı Sezer ve İlçe Başkanı Elikesik ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.
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