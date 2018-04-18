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CHP'lilerden Ahmet Necdet Sezer'e ziyaret!

MHP Lideri Bahçeli'nin dünkü açıklamalarının ardından erken seçimin konuşulmaya başlamasıyla birlikteCHP harekete geçti. CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i konutunda ziyaret etti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:40
CHP'lilerden Ahmet Necdet Sezer'e ziyaret!

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Gölbaşı’ndaki konutuna CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik ve yönetim kurulunun gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye ve dünya gündemi konuşulurken, 10. Cumhurbaşkanı Sezer ve İlçe Başkanı Elikesik ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.

 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:40
  1. ahmet necdet sezer
  2. chp
  3. gölbaşı
  4. CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı

YORUM YAZ

  • üsküplüüsküplü41 dk önce
    Her nedense sahibini arayan madalya filmi aklıma geldi .
  • FATİHFATİH51 dk önce
    kılıçtaroğlu devamlı cumhurbaşkanına hodrimeydan diyor, bundan daha hodrimeydan, mı olur, yüreğin yetiyorsa kendinegüveniyorsanhadi aday ol da ne kadar gerçekçikonuştuğunuvatandaşa ispatet ,cesaretinvarsaeğer .....
  • Haydar Haydar58 dk önce
    TENCERE-KAPAK..İYİ OLUR.
  • abdoabdo1 sa önce
    başka bir tip bulamamışlarmı bu soğuk işe yaramaz nevale bu ülke için ne yapmışki ne esri varki. soğuk nevalenin biri. pazarlarda limon bile satamaz surata bak moskovadan selamlar
  • Durmuş Kayaalp Durmuş Kayaalp 1 sa önce
    En kısa zamanda sahada görmek isteriz Tabi cesareti varsa
  • Osman19Osman191 sa önce
    Bu kafirler neden cok uzun yadiyor..
  • VATANVATAN2 sa önce
    350 TERÖRİSTİ AFEDEN TÖRERİSTE SAHİP ÇIKAN LAR BERABER İNŞANLAH YAŞAYARAK ÖRENİRLER HAÇLI DEVLETERİNDE AMİN
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