CHP’liler vatandaşla polisi karşı karşıya getirdi: Ekrem'in mahkemesi öncesi provokasyon

Yolsuzluktan tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun sahte üniversite diplomasının iptaline ilişkin İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açılan davanın duruşması öncesi Silivri'de gerilim yaşandı.

CHP’li milletvekilleri salon dışında bekleyenleri provoke ederek jandarmanın üzerine saldı. Jandarma ise cop, biber gazı ve TOMA’larla kalabalığa müdahale etmek zorunda kaldı.

Gerginlik CHP Milletvekili Sibel Suiçmez'in barikatı açıp içeriye girmek istemesiyle başladı. Onu takip eden kalabalık jandarma ile karşı karşıya geldi. Jandarma coplarla burada müdahale etmek zorunda kaldı.

Trafik tamamen kapanırken kalabalığa biber gazlı müdahale başladı. Tansiyon daha da yükseldi ve barikatı aşan CHP’liler duruşma salonuna ilerleyince TOMA da müdahale etti.