SON DAKİKA
Gündem CHP’liler vatandaşla polisi karşı karşıya getirdi: Ekrem'in mahkemesi öncesi provokasyon
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında CHP’liler vatandaşla polisi karşı karşıya getirerek büyür bir provokasyona kalkıştı. CHP’li milletvekilleri öncülüğünde barikatı zorla aşıp içeri girmek isteyenlere jandarma coplarla müdahale etti.

Yolsuzluktan tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun sahte üniversite diplomasının iptaline ilişkin İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açılan davanın duruşması öncesi Silivri'de gerilim yaşandı.

CHP’li milletvekilleri salon dışında bekleyenleri provoke ederek jandarmanın üzerine saldı. Jandarma ise cop, biber gazı ve TOMA’larla kalabalığa müdahale etmek zorunda kaldı.

Gerginlik CHP Milletvekili Sibel Suiçmez'in barikatı açıp içeriye girmek istemesiyle başladı. Onu takip eden kalabalık jandarma ile karşı karşıya geldi. Jandarma coplarla burada müdahale etmek zorunda kaldı.

Trafik tamamen kapanırken kalabalığa biber gazlı müdahale başladı. Tansiyon daha da yükseldi ve  barikatı aşan CHP’liler duruşma salonuna ilerleyince TOMA da müdahale etti.

 

Toprak

Bu chp zihniyeti ne yiyip ne içiyor
x

