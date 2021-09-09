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Siyaset CHP'liler Sürat Kargo'yu kaçırmıştı! Aman MNG kargoyu kaçırmayın
Siyaset

CHP'liler Sürat Kargo'yu kaçırmıştı! Aman MNG kargoyu kaçırmayın

Reuters, Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşme yürüttüğünü iddia etti. Haberin ardından gözler, FETÖ soruşturması kapsamında el konulan Sürat Kargo'nun satışını kaçıran CHP'ye çevrildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 18:01:00 -
CHP'liler Sürat Kargo'yu kaçırmıştı! Aman MNG kargoyu kaçırmayın

 Yeniakit.com.tr 

BAE merkezli kurye şirketi Aramex'in, MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yürüttüğü iddiasından sonra gözler CHP'ye çevrildi.

Gözler CHP'li Kuşoğlu'nda

FETÖ soruşturması kapsamında el konulan Sürat Kargo, geçtiğimiz ay TMSF tarafından satılmıştı. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "TMSF bünyesinde 800’e yakın şirkete el konulmuş durumda. Sürat Kargo’nun ihalesi tamamlandı. Normalde 335 milyon 500 bin liraya satılan şirketin değeri, 1 milyar 700 milyon liranın üzerinde. Yani 1.3 milyar liralık kamu zararı söz konusu." demiş ve ihaleye 13 gün süre verilmesine rağmen, satışın hızlı gerçekleştiğini öne sürmüştü:

"Yoksa bu ihale Sürat Kargo'yu satın alan Port Kargo için mi yapılmıştır? İhale dosyası alan firmalardan süre yetersizliği nedeniyle ihalenin uzatılmasını talep eden olmuş mudur? Olmuşsa hangi gerekçeyle bu talep kabul edilmemiştir?"

MNG Kargo'nun BAE merkezli Aramex'e satılacağı iddiasından sonra, gözler Sürat Kargo'nun değerinden düşük satılıp, ihalesi için de az süre verildiğini iddia eden CHP'li Kuşoğlu'nun, bu ihaleyi kaçırıp kaçırmayacağına çevrildi.

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