CHP’liler sövdü yargı seyretti

Yavuz Selim İstanbul

Türkiye’yi derinden sarsan afetlerde, kritik siyasi ve sosyal hadiselerde dijital medyayı yalan, iftira ve küfür bombardımanına tutan ahlaksızların hareket alanını kısıtlamaya yönelik “sosyal medya düzenlemesi”ne itiraz eden CHP’nin küfür özgürlüğü istediğini gözler önüne seriyoruz.

Başı idarecileri çekiyor

Amerika, Almanya, Fransa, Avusturya gibi ülkelerde sosyal medyaya düzen getiren yasal hükümlere ses çıkarmayıp Türkiye’de bu yönde gerçekleştirilmesi planlanan hukuki düzenlemeye CHP karşı çıkıyor. Hakaret ve küfürün 2 yıla, yalan haberin 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının gündeme geldiği düzenleme CHP’li kuımayları rahatsız ediyor. Küfüre, hakarete ve yalana hürriyet isteyen CHP’nin idarecilerinin bu zamana kadarki paylaşımları, iğrençliğin başını kendilerinin çektiğini gösteriyor.

Yargı harekete geçmedi

Seçilmiş iktidara karşı sosyal medyayı küfür kanalizasyonuna dönüştüren CHP’liler bu zamana kadar hiçbir ceza almazken görevlerine de aynen devam ediyor. Twitter’da “Bugün o... Tayyip Erdoğan’ın doğum günüymüş en kısa zamanda ölüm yıldönümünü kutlarız umarım” diyen CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı İdil Solgun’un cezasız kaldığı ve görevine devam ettiği kaydedildi. CHP’li İdil Solgun’un bir diğer korkunç paylaşımları şöyle: “AKP bayraklarıyla mitinge giden arabaların hepsinin içine gaz bombası atıcan bakalım nasıl oluyomuş o zaman konvoyla düt düt nah giderler.”, “Şu Tayyip k... sahanın ortasında kalp krizi geçirip ölse..”

CHP Ankara İlçe Başkanı Ozan Ergün Doğan’ın sosyl medyadaki, “Tayyip bu ülkenin içine s.. tüm beddualar seninle ve yarattığın terörle olsun” sözlerine hiçbir cezai yaptırım uygulanmadı.

“Recep Tayyip Erdoğan stadında k... tadı da bir başka oluyor. Şimdi takımına sonra kendisine” tweeti atan CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Güven Özdemir’in küfrü de yanına kâr kaldı. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül’ün “RTE bu Akplilere O... dese annelerinden şüphe ederler” sözü cezasız kaldığı gibi partideki görevi de aynen devam ediyor.

Küfreden yükseliyor

CHP İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga “O... Tayyip, ş... geber artık kurtulalım” küfrünü etti, yargılandı, beraat etti. CHP, küfürbaz Dila’yı Karabağlar Belediye Meclis Üyeliği’ne yükseltti. Bir diğer sosyal medya küfürbazı olan CHP Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir’in paylaşımı şöyle: “Ş... Tayyip i... yapıyo o tam bir ... o da görecek e... ama iş işten geçmiş olacak ş... diktatör.” Sosyal medya düzenlemesine “ifade özgürlüğü kısıtlanacak” argümanıyla karşı çıkan CHP’nin İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Anıl Yeşil’in sosyal medya paylaşımı ise “Başbakan’ın da a... fenerinde a... bu hakemi a...” şeklindeki iğrenç sözlerle kayıtlara geçti, yargı ise seyretti.

Bunlara düzenleme şart!

CHP’nin sosyal medyadaki iğrenç siyaset seviyesini gösteren diğer bazı paylaşımlar ise şöyle sıralanıyor:

CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda: “Erdoğan da eş gibi dönmüş, kısaca bunlara dönme diyoruz!”

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Üyesi Yağmur Ağcaoğlu: “Senin Allah belanı versin kansız s...”, “Dilinde 400 vekil. Elinde kan… Katil Tayyip.”

