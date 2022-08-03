'CHP'liler seçimde psikiyatrik vaka olacak'

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve diğer CHP'li siyasetçilerin her seçimde olduğu gibi bu seçim öncesi de çok iddialı sözler sarf ettiğini belirtti. Girdiği her seçimde yenilen Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi kaybetmesi durumunda ise psikiyatrik vaka olacağını yazdı.



İşte o yazı;

Dört yılda “Gel bakalım Muharrem”den “Bay Yüzde Yüz”e terfi etti!

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2018’de Cumhurbaşkanı adayı olmayı göze alamamıştı, Mister Kılıçdarson…

Şimdilerde ise Temel Reis’in Yüzde 99.99’luk tahminini bile kabul etmiyor.

“Seçimi Yüzde Yüz alırız!” diyor.

Neticeden, işte bu kadar emin!

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CHP’liler, 2023’te iktidara gelmeyi “garanti” görüyorlar…

“13. Cumhurbaşkanımız Bay Kemal” diyorlar!

Dahası…

“Kemal Bey seçildiği vakit, CHP’nin Genel Başkanlık koltuğuna kim oturur?” lakırdısı başladı.

Resmen “Toto” oynuyorlar.

Olası bakanlar, değişecek bürokratlar vesaire muhtelif listeler gırla gidiyor.

Ezcümle…

-Dereyi görmeden paçayı sıvadılar!

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Peki ya, aksi olursa; yani bir kez daha kaybederlerse?

Yaşayacakları büyük hayal kırıklığı…

Bunları “Psikiyatrik Vaka” yapar!

“ADAM KAZANDI” GECESİ

Hazır “hayal kırıklığı” demişken…

24 Haziran 2018 gecesine gidelim!

O seçim gecesini simgeleyen replik…

Dönemin CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin, meslektaşımız İsmail Küçükkaya’ya attığı “Adam kazandı!” kısa mesajıydı.

Sonrasında…

“Bu mesajı atmakla hata yaptığını” da söyledi; “Gel Bakalım Muharrem” Bey!

Neyse…

KAVGADA BİLE SÖYLENMEZ

Şu sıralar, Ankara kulislerinde “dört sene öncesine gidenler” var…

“O gece seçimi kaybettiğini anladıktan sonra; İnce’nin, Genel Başkanı hakkında öfkeyle neler söylediğini” anlatanlardan bahsediyoruz!

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Sadece şu kadarıyla yetinelim:

-Odada etrafını saranlar, kulaklarına inanamamışlar!

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“Muharrem Bey’in yaşadığı psikolojik çöküntünün temelinde, yenilgiden daha ziyade Genel Başkanı’nın kendisini yalnız bırakması varmış!”

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Zaten, sonraları ekranda “Gel bakalım Muharrem ile seçimi kaybettik” demişti, İnce…

Bu da, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “daha ilk dakikadan itibaren kendisini nasıl harcadığını” gecikmeli de olsa anladığını gösteriyordu.

Nitekim…

Muharrem İnce, partisinde kendisine reva görülen pek menfi muamele doruğa çıktığında CHP’den koptu ve Memleket Partisi’ni kurdu.

Böylelikle, Kemal Kılıçdarson için CHP “Dikensiz Gül Bahçesi” haline geliyordu!

HANÇER YARASI

Muharrem İnce, “CHP’nin baskısı ile bazı medya organlarının kendisine yer vermediğinden” bahsetmişti. (10 Haziran 2021)

CHP’ye “Siz iktidar olsanız, bu milleti perişan edersiniz!” diye seslenmişti.

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“Te Be Maarem Pelvan” partisinin Çorlu’daki İlçe Başkanlığı binasının açılışında da şöyle demişti:

“2018’de eski partim, beni sırtımdan hançerledi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Halk TV’nin Genel Müdürüne telefon açıyor, Muharrem İnce’yi bu kadar gösterme diyor!” (11 Aralık 2021)

“ÇANTADA KEKLİK”

Dört yıl önce, Maarem Pelvan’ı “ince ince” doğrayan Kemal Bey…

2023 için Altılı Ganyan’ın “kendisini aday göstereceğinden” emin!

Dahası, seçimi üstelik ilk turda “Yüzde Yüz” kazanacağını “garanti” görüyor.

“Seçim bitmiş, Cumhurbaşkanı olmuş” gibi hissettiği aşikâr!

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Peki, ya aksi olursa?

İşte o vakit: Kılıçdarson’un yaşayacağı travmayı/psikolojik sarsıntıyı anlatmaya kelimeler yetmez!

Kamuoyundan ihtimamla gizledikleri demansı da patlar ve öyle bir gün gelir ki, CHP’nin Genel Başkanlığını yaptığını bile hatırlamaz!

“ANAHTARI BENDEDİR”

Bay Kemal, Cumhurbaşkanı rüyaları görüyor amma onun siyasi hesaplarının anahtarı Meral Akşener’in elinde…

Altılı Ganyan, Zillet İttifakı’nın adaylık kararı için toplandığında; Meral Hanım, kendisine destek vermediği takdirde Bay Kemal hapı yutar!

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Meral Akşener’in “Seçilebilecek aday” kıstası malum; Altılı Masa’daki Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu’nun da aynı kritere göre hareket edeceği biliniyor.

Ezcümle…

Altılı Ganyan masasının ortak adayı ilan edilmeyi bekleyen Mr. Kılıçdarson, Akşener’in onayına muhtaç!

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Kıssadan Hisse: Bu hamur, daha çok su götürür!