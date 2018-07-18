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CHP'liler rahat durmuyor! 'Biz de yapacağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a hakaret eden alçak karikatürü Twitter hesabından paylaşmasının ardından açıklama yapan CHP'li Tuncay Özkan, "Arkadaşlarımız başta olmak üzere hepimiz o karikatürü paylaşacağız. Hepimiz hakkında dava açabilirler.'' dedi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:58
CHP'liler rahat durmuyor! 'Biz de yapacağız'

İstanbul Adliyesi'nin karşısındaki alanda CHP milletvekilleri Tuncay Özkan ve Ali Şeker ile bir grup partili bir araya geldi.

Tuncay Özkan, grup adına yaptığı açıklamada, Berberoğlu'nun Atatürkçü bir kişi olduğunu belirterek, "Yaşamı Atatürkçü olarak devam etmiştir. Gençlik kollarımızdan itibaren partimizin bir üyesidir. Enis Berberoğlu'na kim Fetullahçı diyorsa o Fetullahçı'dır. Enis Berberoğlu Fetullahçı falan değildir. Biz onun Atatürkçülüğü'ne, CHP'liliğine kefiliz, kefaletimiz devam etmektedir." dedi.

Özkan, bu davaların yıldırma amaçlı olduğunu savunarak, CHP olarak demokrasi mücadelelerini parlamentodan başlayarak sürdüreceklerini ifade etti.

Bir basın mensubunun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Twitter hesabından paylaştığı karikatür nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattığını hatırlatarak, bu konudaki görüşünü sorması üzerine Özkan, "Arkadaşlarımız başta olmak üzere hepimiz o karikatürü paylaşacağız. Hepimiz hakkında dava açabilirler. Ülkede gülmeye, ülkede mizaha, karikatüre, sanata, kültüre izin vermeyen her anlayış, karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin çelik iradesini bulacak." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:58
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. tuncay özkan
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • zavallilarzavallilar15 dk önce
    Baska bi icraatiniz yok zaten. Tam sizin partinizden beklenen
  • cccccc33 dk önce
    Chp foseptik çukurundan daha pis bir konumdadır bilesiniz.
  • A.YücelA.Yücel7 dk önce
    Atatürkçülerin hakaret özgürlüğü mü varmış. Karikatürde hakaret var mı, yok mu, onu izah etsinler.
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