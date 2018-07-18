CHP'liler rahat durmuyor! 'Biz de yapacağız'

İstanbul Adliyesi'nin karşısındaki alanda CHP milletvekilleri Tuncay Özkan ve Ali Şeker ile bir grup partili bir araya geldi.

Tuncay Özkan, grup adına yaptığı açıklamada, Berberoğlu'nun Atatürkçü bir kişi olduğunu belirterek, "Yaşamı Atatürkçü olarak devam etmiştir. Gençlik kollarımızdan itibaren partimizin bir üyesidir. Enis Berberoğlu'na kim Fetullahçı diyorsa o Fetullahçı'dır. Enis Berberoğlu Fetullahçı falan değildir. Biz onun Atatürkçülüğü'ne, CHP'liliğine kefiliz, kefaletimiz devam etmektedir." dedi.

Özkan, bu davaların yıldırma amaçlı olduğunu savunarak, CHP olarak demokrasi mücadelelerini parlamentodan başlayarak sürdüreceklerini ifade etti.

Bir basın mensubunun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Twitter hesabından paylaştığı karikatür nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattığını hatırlatarak, bu konudaki görüşünü sorması üzerine Özkan, "Arkadaşlarımız başta olmak üzere hepimiz o karikatürü paylaşacağız. Hepimiz hakkında dava açabilirler. Ülkede gülmeye, ülkede mizaha, karikatüre, sanata, kültüre izin vermeyen her anlayış, karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin çelik iradesini bulacak." diye konuştu.