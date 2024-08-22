CHP’liler Özgür Özel’i darlamaya başladı! “Erdoğan’la görüş yoksa batacağız”

CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları gündemde.

24 Temmuz'daki AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır." açıklamasıyla yetkililer harekete geçti.

Bu kapsamda birçok CHP'li belediyeye, borç batağı nedeniyle haciz işlemi uygulandı.

Borç tahsili sürecinde CHP'li Mersin, Samsun Atakum ve Foça’dan sonra Antalya Döşemealtı Belediyesi'ne haciz geldi.

Yaşanan haciz tedirginliği, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Belediyeler Eş Güdüm Konseyi (SODEMBEK) toplantısında kendini belli etti.

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Toplantıda Özel'e taleplerini ileten belediye başkanları, özellikle borçların kaynağından tahsil edilme uygulamasından vazgeçilmesi için talepte bulundu.

Özel’e açıkça “Toplu sözleşme dönemi yaklaşıyor. Durum böyle giderse maaş ödeyemez hâle geliriz.” diyen başkanlar sorunun çözümü için Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini istedi.

Özel'e aynı baskı parti kurmaylarından da geldi.

Özel'in kurmayları, belediyelere gelebilecek hacizlerin önüne geçmek ve faizlerin silinmesi için Özel’den Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmesini talep etti.

Baskılar sonuç verirse seçimden sonra iki isim dördüncü kez görüşme gerçekleştirmiş olacak.