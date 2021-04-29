CHP'liler neye itiraz ettiğini bilmiyor! Genelgeyi bir defa oku Yarkadaş!

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Vatandaşların sağlık derdine düştüğü günlerde başlatılan alkol provokasyonuna, CHP'li Barış Yarkadaş da katıldı. Tam kapanma sürecinde alkol satışının gerçekleşmeyecek olması üzerinden AK Parti iktidarını hedef alan Barış Yarkadaş, "Artık bırakın hukuku, kanun devleti bile değiliz." dedi.

Kamuoyunu yanıltan ifadeler kullandı!

Yazılı bir açıklamada bulunan Yarkadaş, kullandığı ifadelerle neyi eleştirdiğinden bihaber olduğunu da gösterdi. Yarkadaş, istisna dışında kalan tekel bayilerin kapalı olacağı süreçte, sanki tekel bayiler açıkmış da alkol satışı yapmayacaklarmış gibi bir anlama yol açan açıklamasında, "AKP’nin koronavirüse karşı verilen mücadeleyi bahane ederek tekel bayilerinin içki satışını yasaklaması, anayasanın yaşam ve beslenme hakkının ihlal edilmesidir. Temel hak ve özgürlükleri ancak kurum içinde yayımlanacak ve uygulanacak bir yöntem olan 'genelge' ile ortadan kaldırmak, kanun devletine de 'elveda' demektir." ifadelerini kullandı.

Alkol kısıtlamasına itiraz edenler mi '1 liralık ekmek' kuyruğunda?

Fiyatı bir liranın çok üstündeki alkolü alabilen ve yasaklanmasına itiraz eden vatandaşların, bir liralık ekmek kuyruğunda olduğunu ifade eden Yarkadaş, şunları söyledi:

"AKP işte bu baskıcı ve zorba anlayışı yüzünden tarihe karışacak, halkımız AKP’nin yarattığı açlık ve yoksulluktan dolayı 1 TL’lik ucuz ekmek kuyruklarında beklemekten kurtulacaktır. 'Sıcak ekmek' yemek herkesin hakkıdır ve öyle de olacaktır. Umudunuzu koruyun ve diri tutun. Türkiye AKP karanlığından ilk seçimde kurtulacaktır."