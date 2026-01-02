  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem CHP'liler milletin parasıyla şişenin dibini bulacak! Avcılar Belediyesi değil Avcılar Meyhanesi
Gündem

CHP'liler milletin parasıyla şişenin dibini bulacak! Avcılar Belediyesi değil Avcılar Meyhanesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP'liler milletin parasıyla şişenin dibini bulacak! Avcılar Belediyesi değil Avcılar Meyhanesi

Avcılar Belediyesi, 2026 yılı için düzenlediği gıda ve içecek alım ihalesinde 43 bin şişe alkollü içeceğin yer almasıyla gündem yarattı. İhalede 12 yıllık viski şartı dikkat çekti.

CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi, 2026 yılı boyunca kullanılmak üzere gıda ve içecek malzemeleri tedarik ihalesi açtı.

Ancak kamu ihalesinde yer alan kalemler arasında 43 bin adet alkollü içeceğin bulunması, büyük tartışma yarattı.

İhale şartnamesine göre alınacak içecekler arasında 12 yıllık viskiler, şarap, bira, rakı, tekila ve diğer alkollü içecekler de yer alıyor.

12 YILLIK VİSKİ ŞARTI VE DİĞER İÇECEKLER

Belediyenin ihale listesinde belirtilen alkollü içecek miktarları şöyle:

  • Viski: 860 şişe (12 yıllık olması şart koşuldu)
  • Rakı: 6.000 şişe
  • Bira: 35.000 şişe
  • Kırmızı şarap: 400 şişe
  • Beyaz şarap: 400 şişe
  • Blush/Rose şarap: 200 şişe
  • Vodka: 20 şişe
  • Cin: 20 şişe
  • Tekila: 20 şişe
  • Likör: 20 şişe
  • Rom: 20 şişe

Toplamda 43.000 şişe alkollü içecek alınması öngörülen ihale, 19 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.

“BELEDİYECİLİKTE JACK DANIEL’S DÖNEMİ” TEPKİSİ

Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ihaleyi sert sözlerle eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Avcılar Belediyesi 2026’ya binlerce şişe viski, rakı, şarap, tekila alarak giriyor.
Belediyecilikte Jack Daniel’s, Johny Walker dönemi başladı.”

KAMUOYUNDA TEPKİLER BÜYÜYOR

Söz konusu ihale sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Bazı kullanıcılar, belediyenin “halkın kaynaklarını lüks tüketime ayırdığını” savunurken, belediyenin bu içecekleri hangi etkinlik ve organizasyonlarda kullanmayı planladığı da merak konusu oldu.

Avcılar Belediyesi’nden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İhalenin, yıl boyunca düzenlenecek kültürel ve sosyal etkinliklerde ikram amaçlı olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

AK Partili isimden belgeli yalanlama! CHP’li meclis üyesi fena madara oldu
AK Partili isimden belgeli yalanlama! CHP’li meclis üyesi fena madara oldu

Gündem

AK Partili isimden belgeli yalanlama! CHP’li meclis üyesi fena madara oldu

Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu… Haydar Baş’ın mahdumu Hüseyin Baş’tan CHP ağzı!
Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu… Haydar Baş’ın mahdumu Hüseyin Baş’tan CHP ağzı!

Gündem

Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu… Haydar Baş’ın mahdumu Hüseyin Baş’tan CHP ağzı!

CHP’nin PTT balonu belgelerle patladı
CHP’nin PTT balonu belgelerle patladı

Gündem

CHP’nin PTT balonu belgelerle patladı

CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!
CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!

Aktüel

CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!

Ahmet Hakan’dan CHP’li başkana yaylım ateşi: Dünyanın en izansız insanı "İşçi açken Phuket’te sobelendi!"
Ahmet Hakan’dan CHP’li başkana yaylım ateşi: Dünyanın en izansız insanı "İşçi açken Phuket’te sobelendi!"

Gündem

Ahmet Hakan’dan CHP’li başkana yaylım ateşi: Dünyanın en izansız insanı "İşçi açken Phuket’te sobelendi!"

Vur kaç skandalında yalanlar bir bir patladı! Hırsızına sahip çıkan CHP buna da sahip çıktı
Vur kaç skandalında yalanlar bir bir patladı! Hırsızına sahip çıkan CHP buna da sahip çıktı

Gündem

Vur kaç skandalında yalanlar bir bir patladı! Hırsızına sahip çıkan CHP buna da sahip çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabbim bu cennet vatanı

Mezarlık ayyaşlarının eline bırakmasın.

Sosyologlar incelemeli

Ya kardeşim millet de oy veriyor önce bunun sorgulanması gerek adamın evinde su akmıyor çöpler lağım etrafa yollara saçılmış hizmet yok ee oduna olsa oy veririm diyor inanılır gibi değil.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23