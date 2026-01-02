CHP'liler milletin parasıyla şişenin dibini bulacak! Avcılar Belediyesi değil Avcılar Meyhanesi

CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi, 2026 yılı boyunca kullanılmak üzere gıda ve içecek malzemeleri tedarik ihalesi açtı.

Ancak kamu ihalesinde yer alan kalemler arasında 43 bin adet alkollü içeceğin bulunması, büyük tartışma yarattı.

İhale şartnamesine göre alınacak içecekler arasında 12 yıllık viskiler, şarap, bira, rakı, tekila ve diğer alkollü içecekler de yer alıyor.

12 YILLIK VİSKİ ŞARTI VE DİĞER İÇECEKLER

Belediyenin ihale listesinde belirtilen alkollü içecek miktarları şöyle:

Viski: 860 şişe (12 yıllık olması şart koşuldu)

Rakı: 6.000 şişe

Bira: 35.000 şişe

Kırmızı şarap: 400 şişe

Beyaz şarap: 400 şişe

Blush/Rose şarap: 200 şişe

Vodka: 20 şişe

Cin: 20 şişe

Tekila: 20 şişe

Likör: 20 şişe

Rom: 20 şişe

Toplamda 43.000 şişe alkollü içecek alınması öngörülen ihale, 19 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.

“BELEDİYECİLİKTE JACK DANIEL’S DÖNEMİ” TEPKİSİ

Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ihaleyi sert sözlerle eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Avcılar Belediyesi 2026’ya binlerce şişe viski, rakı, şarap, tekila alarak giriyor.

Belediyecilikte Jack Daniel’s, Johny Walker dönemi başladı.”

KAMUOYUNDA TEPKİLER BÜYÜYOR

Söz konusu ihale sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Bazı kullanıcılar, belediyenin “halkın kaynaklarını lüks tüketime ayırdığını” savunurken, belediyenin bu içecekleri hangi etkinlik ve organizasyonlarda kullanmayı planladığı da merak konusu oldu.

Avcılar Belediyesi’nden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İhalenin, yıl boyunca düzenlenecek kültürel ve sosyal etkinliklerde ikram amaçlı olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.