CHP'liler isyanda! "Kılıçdaroğlu partiyi gasp etti"

CHP’de Muharrem İnce ekibinin olağanüstü kurultay için imza çalışmaları devam ediyor. Parti içindeki değişim rüzgarına direnen mevcut yönetim ise değişim seslerine kulak tıkamış durumda. Kaset komplosuyla partiyi ele geçiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmaya niyeti yok.

CHP 22. ve 23. dönem İzmir milletvekili Canan Arıtman, parti içinde yaşanan son durumu değerlendirdi. Arıtman, Kılıçdaroğlu ve yönetimine çok sert eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun koltuğu gasp ettiğini belirten Arıtman 9 kez seçim kaybetmiş bir yönetimin yerel seçimlerde başarılı olma şansının bulunmadığını söyledi. Arıtman, "Değişim olmazsa CHP’ye kimse oy vermez" dedi.

PARTİYİ, SEÇMENİ VE TABANI SORUMLU TUTTU

Arıtman, "CHP’de hem tabandan hem seçmenden ileriye doğru bir umut taşıyabilmek adına yönetimin değişmesi talebi var. Bu baskı doğrultusunda da imza toplama işlemi başladı. CHP yönetiminin bu süreçte partiyi bu sıkıntıya sokmaması gerekirdi. Yönetimin özveride bulunması lazımdı. İmza toplama restleşme gibi durumlar olmadan 9 kez seçim kaybetmiş genel başkanın ekibiyle birlikte görevi bir başka isme teslim etmesi gerekirdi. Partiyi, tabanı, seçmeni sıkıntıya sokmamanın yolu budur" ifadelerini kullandı.

BU YÖNETİM 9 KEZ SEÇİM KAYBETTİ

9 kez seçim kaybetmiş bir CHP yönetimi 10. kez gireceği seçimi kazanamaz. CHP bu değişimi yapmazsa seçmen CHP’ye oy vermez. Yönetimin daha fazla ısrar etmemesi lazım.

SEÇİM GECESİ İSTİFA EDERDİM

Kılıçdaroğlu’nun yerinde ben olsam seçim gecesi istifa ederdim diyen Canan Arıtman sözlerine şöyle devam etti; “İstifa eder ve derhal partinin önünü açardım, çok süratli bir kurultay toplanır yeni bir yönetim seçilir ve yerel seçimler için çalışmaya başlardım. Doğru olan buydu. Keşke Kemal Kılıçdaroğlu istifa ederek ve aday olmayarak kendisi partiyi kurultaya götürseydi. Bu çok doğru olurdu. Kılıçdaroğlu bu fırsatı kaçırmıştır.

BİREYSEL ÇIKARLAR MI ÖN PLANDA?

CHP’de ülke çıkarları mı bireysel çıkarlar mı ön planda tutulacak? Süreç bize gösterecek. Genel merkez tarafından belirlenen delegeler biat edebilir de etmeyebilir de. Delegelerin yapması gereken doğru şey değişim için gidip imza vermektir.

YAŞANAN KRİZİN NEDENİ CHP YÖNETİMİDİR

Muhalefettesiniz ve oylarınız azalarak 9. kez seçim kaybediyorsunuz. CHP 16 yıldır ana muhalefet partisi ve oy kaybı devam ediyor. Bu durumda hiç kimsenin yönetimde durmaya yüzünün olmaması lazım. Bunun ötesi ne yazık ki partinin gasp edilmesidir. Bunda hiçbir iyi niyet, partiyi sevme, sorumluluk, sadakat yoktur. Bu parti aldı seni genel başkan yaptı. Bunca seçimdir sana kredi açıyor. Yeter artık. Taban seni aldı başının üzerinde taşıdı ne dediyse peki dedi.

KILIÇDAROĞLU'YLA OLMADI

Artık Kılıçdaroğlu’nun bu yenilginin sebebinin sorumluğunu alması lazım. Kılıçdaroğlu’yla olmadığını ve olmayacağını görmesi lazım. Eğer partisini seviyorsa, ülkesi için bir seçenek sunmak istiyorsa benden bu kadar demeli. Bu fırsatı partiye vermesi gerekirdi ama ne yazık ki bunu kaçırdı.

Türkiye Haber Merkezi