CHP’liler insanlıktan çıktı! Depremzedelerin otelini basıp bakın ne yaptılar!
Seçimler sonrası gözlerini nefret bürüyen CHP'liler Tekirdağ'da belediye tarafından kaldıkları otelleri tahliye etmeleri istenen depremzedelerin otelini bastı. Gece yarısı depremzedelerin kaldığı otelde ağır hakaretlerde bulunan 2 kişi tutuklanırken, o anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Türkiye 14 Mayıs’ta kararını verdi. Meclis’te Cumhur İttifakı ezici bir üstünlük sağlarken, deprem bölgesinde AK Parti’ye çıkan yüksek oylar CHP‘lileri adeta çıldırttı. Depremzedelere ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan CHP’lilerin skandalları bitmek bilmiyor.
CHP’LİLER İNSANLIKTAN ÇIKTI
Alkol alıp depremzedelerin kaldığı oteli basan CHP’liler bununla da kalmayarak depremzedelere hakaretler yağdırdılar. Tekirdağ Kumbağ’da depremzedelerin kaldığı bir otelde cuma gecesi yaşanan taciz anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Depremzedeler devlet güvencesiyle rahat bir nefes aldık derken cuma gecesi yaşanan olay tekrar huzurlarını kaçırdı.
“KOLLUK KUVVETLERİMİZ 2 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE ETTİ”
2 kişi yanlarında çocuk olmasına aldırmadı. Erdoğan ve AK Parti’ye hakaretlerde bulundu.
Otel işletmecisi Serkan Ateş, “Kolundan tuttum mecburen dışarı çıkarttım terk edin burayı özel alan buraya giremezsiniz zaten ben gelirken jandarmayı da aramıştım kolluk kuvvetlerimiz 2 dakika içinde buraya geldi ve müdahale etti. Telaffuz edeceğim şeyler değil çok ağır küfürler” dedi.
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